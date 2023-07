Alcaudete celebra del 7 al 9 de julio la 18ª edición de las Fiestas Calatravas, declaradas Interés Turístico Andaluz en 2019. Esta iniciativa, que organiza el consistorio alcaudetense y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, forma parte del programa de animación Ruta de los Castillos y Batallas del Reino de Jaén. “Desde la Administración provincial nos sentimos orgullosos de colaborar con este municipio ya que es uno de los baluartes más importantes en la conservación, puesta en valor del patrimonio y de la arquitectura defensiva de los castillos de nuestra provincia”, ha resaltado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que ha presentado esta iniciativa junto a la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero.

“Estas fiestas calatravas son las más importantes que se celebran en Jaén y también a nivel autonómico, ya que destacan por estar muy consolidadas en el tiempo y por tener a los vecinos y vecinas del municipio como protagonistas en el desarrollo de las mismas”, ha incidido Lozano, para señalar que “esta iniciativa cuenta con una rica programación destinada a todos los públicos y con un contexto histórico que permite a los visitantes acercarse al medievo de una forma lúdica y pedagógica”.

Por su parte, la alcaldesa de Alcaudete, que ha sido la encargada de desgranar la programación de esta nueva edición de las Fiestas Calatravas, ha señalado que “los visitantes no sólo van a encontrar una amplia oferta lúdica, sino también actividades de recreación histórica, que nos van a permitir palpar, gracias a la colaboración de muchas asociaciones recreacionistas, cómo era la vida en un castillo calatravo en el siglo XIII”. “Las fiestas no serían lo que son sin esa apuesta por el conocimiento de la historia que está inserta en su raíz y tampoco destacarían, si no fuera por la colaboración especial de todas las asociaciones que estudian y se documentan y luego son capaces de trasladar todo ese conocimiento a nuestros festejos”, ha apostillado Yolanda Caballero. Entre algunas de las propuestas que tendrán lugar a partir del próximo viernes se encuentran recreaciones, espectáculos musicales, simulaciones, talleres y actividades destinadas a todos los públicos o el tradicional mercado medieval.

Por otro lado, además de dar a conocer el calendario de actividades de las XVIII Fiestas Calatravas, se ha presentado el cupón conmemorativo de la ONCE, que protagonizarán estas fiestas el próximo sábado, 15 de julio. Tanto el diputado de Promoción y Turismo como la alcaldesa de Alcaudete han agradecido la apuesta de esta institución por poner en valor el patrimonio que atesora este municipio de la Sierra Sur a través de una instantánea que recoge el castillo alcaudetense y la Iglesia de Santa María.

Por su parte, la directora de la ONCE en Jaén, Marisa Garzón, ha señalado que “con este cupón se quiere promocionar la historia y el patrimonio de Alcaudete, además de dar a conocer por toda España, donde se repartirán 5 millones y medio de boletos, unas fiestas que son seña de identidad en la provincia de Jaén”.