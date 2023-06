El ministro de Universidades Joan Subirats Humet, ha realizado este martes 27 de junio una visita institucional a la Universidad de Jaén (UJA), donde acompañado por el Rector Nicolás Ruiz Reyes y los miembros del Consejo de Dirección de la institución universitaria jiennense, ha visitado las instalaciones del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en el Edificio Biblioteca (B2), para posteriormente mantener una reunión de trabajo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el Rector de la Universidad de Jaén ha agradecido su visita al ministro Joan Subirats, al que ha explicado que, aunque solo con 30 años de historia, la UJA ha conseguido estar bien posicionada en los rankings y contar con una fuerte proyección internacional, “pero con una clara vocación territorial”. “A las misiones tradicionales de formación, investigación, transferencia del conocimiento y proyección de la cultura, la Universidad de Jaén incorpora la transformación territorial, como contempla su Ley de Creación de 1993”, ha recalcado Nicolás Ruiz.

En este mismo sentido, el ministro de Universidades ha destacado el papel “relevante” que la Universidad de Jaén ha jugado en sus 30 años de existencia en el desarrollo territorial. “Se trata de un aspecto clave que recoge la LOSU. No podemos evaluar a las universidades solo por su presencia en los rankings internacionales, sino también por lo que representan en el PIB de cada provincia. Acabamos de publicar un estudio sobre el impacto económico de las universidades públicas en el que la Universidad de Jaén tiene un papel muy importante como primer empleador de la provincia. Sin la Universidad la provincia no sería lo que es y no tendría el futuro que puede tener”, ha declarado el ministro, que además se ha referido a la importancia que para la UJA tendrá el CETEDEX.

Visita al CRAI y reunión de trabajo

En primer lugar, el ministro de Universidades ha visitado el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) ubicado en la planta baja del Edificio Biblioteca (B2) del Campus Las Lagunillas. Se trata de un espacio colaborativo, interactivo, comunitario, creativo y de intercambio del conocimiento, que está diseñado para fomentar la creatividad y la innovación entre el estudiantado y el profesorado, con espacios que ofrecen recursos y herramientas para la producción de contenidos multimedia, la creación de proyectos y la experimentación en nuevas tecnologías. Un espacio que comenzará a funcionar en pruebas en julio para abrir definitivamente sus puertas con el inicio del curso en septiembre.

Posteriormente, Joan Subirats ha mantenido una reunión con el Rector de la UJA y su Equipo de Dirección, en la que le han planteado varios temas a tratar, entre otros, la situación de los Reales Decretos pendientes de tramitación que desarrollará la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el Plan de microcredenciales que el propio ministro de Universidades presentó en Málaga a mediados de este mes de junio consistente en la impartición de programas universitarios de corta duración que tienen como objetivo la actualización de conocimientos o la inclusión de las prácticas formativas en el sistema de la Seguridad Social, del que precisamente este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga por la que se aplaza hasta 2024 dicha medida.