Aprobada la configuración de los grupos de Primera Federación para la temporada 2023/2024. La competición regular arrancará el 26-27 de agosto y se prolongará hasta el 25-26 de mayo. Los playoffs seguirán el siguiente orden: 1-2 y 8-9 de junio (semifinales) y 15-16 y 22-23 de junio (finales)
De esta forma, la opción B, alternativa norte/sur, ha sido la más votada por dichas instituciones:
|GRUPO 1
|CD ARENTEIRO
|CD LUGO
|CD TERUEL
|CE SABADELL FC
|CF FUENLABRADA
|CF RAYO MAJADAHONDA
|CLUB ATLÉTICO OSASUNA B
|CYD LEONESA
|FC BARCELONA ATLÈTIC
|GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
|RC CELTA DE VIGO B
|RC DEPORTIVO
|REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B
|REAL UNIÓN CLUB
|SD LOGROÑÉS
|SD PONFERRADINA
|SD TARAZONA
|SESTAO RIVER CLUB
|UE CORNELLÀ
|UNIONISTAS DE SALAMANCA CF
|GRUPO 2
|AD CEUTA FC
|AD MÉRIDA
|ALGECIRAS CF
|ANTEQUERA CF
|ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF
|CD ALCOYANO
|CD ATLÉTICO BALEARES
|CD CASTELLÓN
|CF INTERCITY
|CLUB ATLÉTICO DE MADRID B
|CLUB RECREATIVO GRANADA
|CÓRDOBA CF
|LINARES DEPORTIVO
|MÁLAGA CF
|RC RECREATIVO DE HUELVA
|REAL MADRID-CASTILLA
|REAL MURCIA CF
|SAN FERNANDO CD ISLEÑO
|UD IBIZA
|UD MELILLA