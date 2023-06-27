Aprobada la configuración de los grupos de Primera Federación para la temporada 2023/2024. La competición regular arrancará el 26-27 de agosto y se prolongará hasta el 25-26 de mayo. Los playoffs seguirán el siguiente orden: 1-2 y 8-9 de junio (semifinales) y 15-16 y 22-23 de junio (finales)

Las federaciones territoriales y autonómicas, una vez atendidas las necesidades, inquietudes y peticiones de los clubes, han aprobado este 27 de junio la disposición de los grupos de Primera Federación para la temporada 2023/2024.
El sistema de competición volverá a establecerse a través de dos grupos de veinte equipos cada uno, en formato liguero a ida y vuelta y con sendos puestos de ascenso directo reservados para los campeones de cada uno de los dos grupos

De esta forma, la opción B, alternativa norte/sur, ha sido la más votada por dichas instituciones:

GRUPO 1
CD ARENTEIRO
CD LUGO
CD TERUEL
CE SABADELL FC
CF FUENLABRADA
CF RAYO MAJADAHONDA
CLUB ATLÉTICO OSASUNA B
CYD LEONESA
FC BARCELONA ATLÈTIC
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
RC CELTA DE VIGO B
RC DEPORTIVO
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL B
REAL UNIÓN CLUB
SD LOGROÑÉS
SD PONFERRADINA
SD TARAZONA
SESTAO RIVER CLUB
UE CORNELLÀ
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF

GRUPO 2
AD CEUTA FC
AD MÉRIDA
ALGECIRAS CF
ANTEQUERA CF
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF
CD ALCOYANO
CD ATLÉTICO BALEARES
CD CASTELLÓN
CF INTERCITY
CLUB ATLÉTICO DE MADRID B
CLUB RECREATIVO GRANADA
CÓRDOBA CF
LINARES DEPORTIVO
MÁLAGA CF
RC RECREATIVO DE HUELVA
REAL MADRID-CASTILLA
REAL MURCIA CF
SAN FERNANDO CD ISLEÑO
UD IBIZA
UD MELILLA