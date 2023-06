La Escuela de Economía Social tiene más de 20 años de trayectoria, desde 2004 en América Latina y desde 2010 desarrolla proyectos y programas en la localidad de Linares. Actuaciones que se vinculan al fortalecimiento del ecosistema de la Economía Social y a favorecer las posibilidades de inserción social y laboral.

Es en este contexto y a partir del proyecto Integra-T con la Economía Social financiado por la Fundación La Caixa y ahora desde el Punto de Empleo y Economía Social es que se detectan numerosas situaciones de cierres de empresas que dejan a su personal en muchos casos no sólo en el desempleo sino sin ninguna titulación y/o habilitación que les permita iniciar una búsqueda de empleo con posibilidades de éxito.

Frente a esta situación, y en la línea de mejora de la empleabilidad se pone en marcha una medida específica de acompañamiento y facilitación para poder participar en el proceso ACREDITA promovido por la Junta de Andalucía. Se programaron varias sesiones de acercamiento a cómo afrontar el proceso, cómo realizar la solicitud, cómo hacer los certificados de funciones y otros aspectos vinculados al desarrollo cualitativo del mismo como es la

preparación de entrevistas con el personal asesor y evaluador.

Desde la Fundación se han recogido varios de los testimonios de usuarias que han compartido con el equipo técnico su experiencia y que puede servir de motivación a muchas personas que reuniendo los requisitos no debieran perder la oportunidad de participar. En el Punto de Empleo dela Escuela de Economía Social pueden encontrar el acompañamiento personalizado que necesitan.

ELI

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

Sí, me ayudaron a tramitar la solicitud y me informaron de cómo iba a ser el proceso y durante el mismo me aclararon muchas dudas que tenía.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

El inicio fue porque conocía a una orientadora voluntaria de la Escuela de Economía Social. La conocía en mi caso por mi anterior empleo, ya que después de haber estado en una empresa mucho tiempo y no aceptar traslado me quede parada y sin ningún tipo de documento o estudios que acreditara mi experiencia. En esas circunstancias es que ella fue con la que tuve la primera toma de contacto para conocer este proceso de la Junta de Andalucía y poder de alguna manera acreditartodoslos años que he trabajado aunque no tuviera estudios que lo certificaran.

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

Pues muy positivamente porque para mí era desconocido y me alegro de que me aceptaran al reunir los requisitos y sobre todo que me lo hayan concedido porque tendré más oportunidades a la hora de encontrar empleo y que valoren los años que he trabajado

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

Por supuesto, creo que muchas personas han trabajado toda su vida y no tienen o no han tenido la posibilidad de estudiar y esta es la mejor manera de que se reconozca y puedan acreditar su profesión.

RAQUEL

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

Recibí toda la información necesaria por parte de Ana , la orientadora del Punto de Empleo de Linares de la Escuela de Economía Social, quien me explicó paso a paso todas las ventajas de obtener el certificado de profesionalidad así como sus requisitos y fases para la obtención del certificado solicitado. Te facilitan toda la información necesaria y te ayudan con el proceso en todo momento.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

Decidí participar porque en una reunión de información de lo qué son los certificados de profesionalidad vi que podía tener muchas ventajas laborales para mí y decidí participar.

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

La valoración de haber participado y obtenido el certificado es más que positiva, ya que desde el principio desde la solicitud hasta la obtención he estado acompañada e informada tanto cómo por el Punto de Empleo de la Escuela de Economía Social y por parte de los asesores y evaluadores del proceso.

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

No sólo lo recomiendo sino que lo aconsejo si quieren tener más oportunidades laborales. Hoy en día cada vez hay más competencia para conseguir un empleo y el Certificado de profesionalidad es un punto muy positivo para las empresas y en muchas de ellas ya lo exigen para poder trabajar. Como por ejemplo para trabajar como cuidadoras en Clece o Macrosad, ya te exigen tener el certificado profesional de cuidados socio-sanitarios. También lo recomiendo para trabajar en el comercio. Hay muchos profesionales del comercio en Linares que tienen la experiencia y formación necesaria y si obtienen este certificado tendrán más posibilidades para conseguir empleo. Además de todo esto, otra ventaja es que el certificado de profesionalidad es gratuito y su solicitud para obtenerlo es fácil y más si tienes el apoyo de un servicio de orientación y asesoramiento cómo es el Punto de Empleo de la Escuela de Economía Social que te ayuda y te informa en todo momento.

CARMENZA

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

Si, recibí muy buena información.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

Vi que era una gran oportunidad para conseguir las metas que te propones.

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

Te da mucha satisfacción una vez lo has logrado.

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

Sin dudarlo lo recomiendo, nos habré puertas en el ámbito laboral.

FLORENTINA

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

Tengo que reconocer para participar en acredita, recibí la información adecuada, y creo que más mientras estaba en proceso.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

Pues estaba buscando trabajo, y porque vi que sería una posibilidad para poder conseguirlo con algo que me da oportunidad

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

Lo valoro en cien por cien, porque las personas que orientan e informan en el proceso para el

acredita nos lo ofertan como puerta a la mejora, esperando a entrar en las bolsas de empleo.

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

Claro que lo recomiendo, aunque ya no sé si siguen ofreciéndolo. Trabajamos a fondo perdido y el acredita nos ayuda a tener un papel que algún día puede ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida si conseguimos un empleo.

ESTER

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

Si he recibido las informaciones adecuadas, y gracias a eso he podido participar en el proceso del acredita y ante cualquier duda qué tenía me ayudaban a aclararlo.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

Me decidí mediante un curso de Socio Sanitario qué hice a través de Cruz Roja y con la ayuda de una gran profesional de la orientación como es Ana Verona, de la Escuela de Economía Social, que me animaba bastante y me ayudaba ante cualquier duda qué pudiera tener.

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

Estoy muy agradecida y contenta de que me hayan dado la oportunidad de haber participado y más aún de haberlo obtenido, mediante el empeño, dedicación y sacrificio que he puesto en ello, porque ahora estoy cumpliendo algunos objetivos como el haber accedido a un empleo.

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

Totalmente yo animo y recomiendo a tod@s aquellas personas que reúnan los requisitos qué participen, es una buena oportunidad para mejorar nuestro trabajo, tener mejores ofertas laborales, mejor calidad de vida e ir cumpliendo nuestros objetivos y metas.

CARMEN

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

Si recibí la información adecuada para participar en el proceso de Acredita, una vez hecha la solicitud y habiendo sido admitida, una asesora que es la encargada de realizar el informe para la comisión de evaluación, se puso en contacto conmigo y me asesoró en cuanto al proceso y aclaró dudas… estuve informada en todo momento. Muy buena la atención.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

Decidí participar en este proceso porque en el trabajo empezaron a pedir el certificado de profesionalidad y porque a su vez obtener el certificado representa un plus y un reconocimiento al trabajo que realizamos en el día a día.

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

La oportunidad de haber participado y obtenido el certificado lo valoro de forma positiva porque con su obtención aparte del reconocimiento que se obtiene, también ampliamos vínculos en el mercado laboral.

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

Sí, recomiendo a que otras personas participen en el proceso.

EVA

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

He recibido la información adecuada para seguir con el proceso de la ACREDITA desde el primer momento.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

Me decidí a participar gracias a la ayuda de la orientadora de la Escuela de Economía Social que me facilitaba toda la información necesaria para poder afrontar el proceso.

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

La verdad es que hago una valoración muy positiva de mi participación en este proceso y estoy muy contenta de haberme decidido de ir a por ello.

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

Recomiendo a todas las personas que como yo reúnen las condiciones que se animen y que den el paso y lo hagan porque es muy importante para conseguir nuestros objetivos profesionales y acceder a un empleo.

LUDIMILLA

¿Recibiste la información adecuada para participar en el proceso de Acredita?

Si he recibido toda la información necesaria.

¿Cómo te decidiste a participar en este proceso?

Yo me decidí cuando Ana Verona desde el punto de Empleo de la escuela de Economía Social en Linares, me explicó que era el certificado de profesionalidad, y que tenía todo para echar los papeles.

¿Cómo valoras la oportunidad de haber participado y haberlo obtenido?

Pues valoro con un 10 recibir toda la información necesaria, porque es una oportunidad para poder crecer como trabajadora.

¿Recomendarías a otras personas que participarán si reúnen las condiciones?

Por supuesto que lo recomiendo, porque al final si llevas tiempo trabajando o haciendo cursos, estás preparado para solicitarlo y si lo obtienes puedes abrirte varias puertas de trabajo. Os animo a todas las personas que reúnan las condiciones en el área que sea, que lo echen. El No ya lo llevamos y te puede sorprender el resultado, poniendo en valor la capacidad que tienes.