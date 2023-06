El programa ‘Noches de Palacio’ que promueve la Diputación Provincial de Jaén continúa su andadura con la celebración este viernes de un concierto a cargo de la banda de rock madrileña Morgan, mientras que el sábado será el turno del pianista Borja Niso, que ofrecerá en Jaén su espectáculo musical en el que rinde tributo al compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi. Las entradas para estos conciertos, que tendrán como escenario el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén y darán comienzo a las 21.30 horas, se pueden adquirir a través de la web www.consiguetuentrada.com.

La banda de rock Morgan, compuesta por Carolina de Juan ‘Nina’, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess, se caracteriza por ofrecer un rock suave, que traslada al público al sur de Estados Unidos, gracias a sonidos como el blues, el folk, y el rock-pop. Este grupo madrileño aterriza en Jaén para dar a conocer su último disco ‘The river and the stone’, que fue publicado en 2021 y donde se entremezclan el sonido del soul con la balada clásica. Por su parte, este sábado, el pianista Borja Niso ofrecerá en la capital un concierto dentro de su gira ‘Inspired by Ludovico Einaudi’, con el que está recorriendo diferentes escenarios nacionales rindiendo tributo a este compositor y pianista italiano.

Tras la actuación de Borja Niso, ‘Noches de Palacio’ continuará su programación el próximo viernes, 23 de junio, con la actuación de la banda colombiana ‘Aterciopelados’, uno de los grupos más representativos del rock latino, liderado por los artistas Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que celebran sus 30 años de carrera artística. Posteriormente, el 30 del presente mes, el espacio escénico del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogerá la actuación del guitarrista, cantante y compositor argentino Ariel Rot, excompenente de las bandas Tequila y Los Rodríguez.