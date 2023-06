La Universidad de Jaén (UJA) lanzó hoy la Campaña de Postgrados 2023-2024, bajo el lema ‘Mi mejor opción’, que incluye 55 másteres oficiales, de los cuales 8 son dobles titulaciones y 7 permiten también obtener un título internacional, además de 21 programas de doctorado, para los que se pone a disposición un total de 1.874 plazas (1.637, para másteres, y 237, para doctorado).

La Vicerrectora de Comunicación y Proyección Institucional de la UJA, Eva María Murgado Armenteros, presentó esta mañana la Campaña, acompañada por la Vicerrectora de Estudiantes, Encarnación Ruiz Ramos; la Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, Hikmate Abriouel Hayani; el Director de Secretariado de Calidad de las Enseñanzas, Francisco Javier Cardenal Escarcena; el Director del Centro de Estudios de Postgrado, Antonio Martínez Amat, el Director de la Escuela de Doctorado, Antonio Miguel Gálvez del Postigo Ruiz; la Directora de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, África Yebra Rodríguez, y una de las protagonista de la Campaña, Luisa Mª Parra Cabrera, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación.

Hikmate Abriouel manifestó que dicha campaña “combina nuestra capacidad formativa e investigadora con las necesidades de nuestro alumnado y las demandas de la sociedad, no solo de nuestro entorno inmediato, sino de la sociedad global. Son estos objetivos los que llevan a que la oferta de másteres oficiales de la Universidad de Jaén sea una oferta viva y en constante transformación presentando cada año algunas novedades e incorporaciones que les señalaremos en breve”.

En este próximo curso se ofertan un total de 55 másteres oficiales, de los cuales 8 de ellos son Dobles Titulaciones y otros 7 permiten también obtener un título internacional. Además 4 de los másteres son virtuales y 15 tienen un carácter semipresencial. Estos másteres se encuentran distribuidos en todas las ramas del conocimiento: Ciencias (8), Ciencias de la Salud (7), Arte y Humanidades (9), Ingeniería y Arquitectura (15) y Ciencias Sociales y Jurídicas (16).

La mayoría de los másteres tienen 60 créditos y se cursan en un solo año. Sin embargo, Hikmate Abriouel explicó que “tenemos un grupo de másteres, la mayoría de ellos conducentes a profesión regulada, que tienen más de 60 créditos. Así, los másteres en Abogacía y Procura, Psicología general sanitaria, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería informática, Ingeniería de Minas e Ingeniería Mecatrónica tienen 90 créditos y se cursan en año y medio, mientras que el Máster en ingeniería industrial tiene 120 créditos, y se cursa en dos años”.

Las principales novedades para el curso próximo es la implantación de dos nuevos másteres: ‘Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura’ y el ‘Máster Interuniversitario en Educación Ambiental para la Sostenibilidad’. Ambos están pendientes del informe final de la Agencia Evaluadora. Y, además, se ofertará el Máster Universitario en Abogacía y Procura que sustituye, debido a cambios legislativos a nivel nacional, al anterior Máster en Abogacía.

En relación a la calidad de la oferta de másteres para el curso 2023-2024, los másteres universitarios en Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Industrial y en Ingeniería Informática están acreditados por parte de la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) y la European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con los prestigiosos sellos internacionales de calidad EUR-ACE (ingeniería) y Euro-Inf (informática).

Oferta de plazas para Postgrados

Asimismo, la Universidad de Jaén pondrá a disposición del alumnado un total de 1.874 plazas, 1.637 para másteres y 237 para doctorado.

La preinscripción en másteres oficiales se mantendrá abierta desde el 23 de junio hasta el 5 de julio. Para aquellos alumnos que no pudieran formalizar la matrícula, se abrirá una última preinscripción entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, en aquellos títulos en donde queden plazas libres.

La preinscripción en los programas de doctorado está abierta durante todo el año, con tres periodos de matrícula: octubre, febrero y junio. La duración de los estudios de doctorado es entre tres y cinco años, a tiempo completo, y entre cinco y ocho años, a tiempo parcial.

En relación al coste de matrícula de máster para el presente curso académico, aún no se ha publicado el decreto de la Junta de Andalucía que regula los precios públicos de las tasas universitarias. Este decreto será publicado en julio. Conforme a este texto, aún no definitivo, la intención es mantener los precios públicos en la misma cuantía que el curso anterior, así como la reducción del coste de matrícula en un 99 por ciento para aquel alumnado que haya cursado sus estudios de grado en Andalucía y haya aprobado sus asignaturas en primera matrícula.

Campaña

Asimismo, Eva María Murgado señaló que el objetivo general de la Campaña de Postgrado “es dar a conocer la oferta de calidad, viva y adaptada a las necesidades de la sociedad que se corresponde con la imagen de nuestra Universidad de Jaén, una universidad dinámica y que aúna al mismo tiempo cercanía e internacionalización”.

Como todos los años, los protagonistas de la Campaña son estudiantes y este año, en especial, hemos querido que ellos cuenten en primera persona su experiencia universitaria y los motivos por los que decidieron estudiar un postgrado en la UJA.

Bajo el eslogan ‘Mi mejor opción’ se ha querido resaltar dos aspectos importantes: por un lado, que la especialización en un postgrado es el camino (la mejor opción), para afrontar la incorporación al mercado laboral con mayores garantías de éxito, y, por otro lado, que la Universidad de Jaén es uno de los mejores destinos universitarios para continuar la formación universitaria y seguir creciendo a nivel personal y profesional.

Y son los testimonios de los estudiantes los que dan fuerza y credibilidad a este mensaje que hemos tratado de recoger en un spot promocional y 5 microvídeos en los que los protagonistas nos relatan cómo la realización de un postgrado en la UJA les ha permitido liderar su futuro profesional. En concreto, este año han participado los siguientes estudiantes: Javier Moral Armenteros, Máster Interuniversitario en Arqueología de los Paisajes Culturales por la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía; Raquel Angulo Clérigo, Máster Universitario en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en Violencia de Género; Luisa Mª Parra Cabrera, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación; Blanca López Riquelme, Doble Máster Universitario en Ingeniería Informática y Seguridad Informática, y José Sáenz Gómez, Máster Universitario en Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias.

Respecto a las acciones de comunicación que se realizarán en el marco de esta campaña, además de los canales tradicionales (prensa, radio, televisión, revistas especializadas, publicidad exterior en mupis urbanos) y online (redes sociales), destacar el portal de estudios disponible en la nueva página web de la UJA y en el que se recoge toda la información de interés relacionada con la oferta de postgrado de la UJA.

Datos de los Postgrados UJA

Este diseño de la oferta de postgrado despierta un interés creciente en el alumnado de otros lugares del país y del mundo, que encuentra en la UJA una oferta formativa de calidad que les permite sacar lo mejor de sí. En este sentido, un 50 por ciento del alumnado de postgrado ha cursado el grado en otras universidades y, aproximadamente, el 17 por cientio procede de otros países, aportando un valor añadido a nuestras enseñanzas a partir de su experiencia.

La oferta de postgrado de la Universidad de Jaén está diseñada de tal manera que permite que todos los egresados y egresadas de la UJA tengan la oportunidad de continuar su formación de postgrado en un área de su especialidad. En esta propuesta la UJA aúna sus fortalezas con las demandas sociales para alcanzar una oferta dinámica, de interés local, provincial, autonómico, nacional e internacional, orientada, tanto a la especialización profesional del alumnado como a su formación investigadora en alguno de los 21 programas de doctorado que también oferta la Universidad de Jaén, de los cuales 10 son interuniversitarios. De hecho, estos programas de doctorado presentan una amplia variedad de posibilidades de investigación en todos los ámbitos del conocimiento, prestando particular atención a aquellos relacionados directamente con el entorno socioeconómico, como el olivar, el patrimonio, la arqueología, los nuevos materiales o las ciencias de la salud. Como novedad principal dentro de la oferta de doctorado para el próximo curso académico hay que mencionar el nuevo Programa de Doctorado Interuniversitario en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Este Programa, en el que participan 14 universidades, 5 de ellas del Distrito Único Andaluz, va a permitir agrupar diferentes campos de estudio específicos relacionados con la Didáctica de las Ciencias Experimentales tales como Educación para la Salud, Educación Ambiental, Sostenibilidad, CTS –Ciencia, Tecnología y Sociedad-, Alfabetización científica, STEM, Ciencia escolar, etcétera.

Una característica que se pretende que se convierta en seña de identidad de la Universidad de Jaén es que la UIJA al alumnado una formación integral, complementando las enseñanzas oficiales con una amplia oferta de formación permanente complementaria que gradualmente se va diseñando, para que se ajuste a las necesidades específicas de nuestro alumnado y le permita mejorar sus conocimientos, sus competencias y, en definitiva, su empleabilidad posterior. En este ámbito no es menor el papel que juega el XI Ciclo de Conferencias de Enseñanzas de Postgrado de la Universidad de Jaén, que se iniciará con el curso y que, al igual que el que se acaba de cerrar, contará con más de 200 conferencias nacionales e internacionales asociadas a los distintos campos de especialización en máster y doctorado, a libre disposición de todo el alumnado.