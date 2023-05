La concejala del Partido Popular de Linares, Susana Ferrer Cernuda, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha pedido la dimisión de la concejala socialista de Bienestar Social, Paqui Díez, “por su pésima gestión de la campaña que se llevó a cabo para la recogida de material con destino a Turquía y Siria. “Pero lo que es peor aún, es hacer creer a los linarenses que lo recogido en dicha campaña había llegado a su destino, lo cual no es cierto”, asegura. “El camión fue devuelto a Linares con la misma carga de material con el que había partido semanas antes de aquí”. “Estos hechos son muy graves puesto que se le ha mentido a los linarenses en un tema tan sensible como es su solidaridad”.

Ferrer ha recordado que “el pasado mes de febrero el Ayuntamiento, a iniciativa de un grupo de voluntarios, inició una campaña de recogida de alimentos y de material necesario para enviarlo a Turquía y Siria, y dicha recogida tuvo lugar entre el 12 y 19 de febrero en el Silo del Cereal”. “Los linarenses se volcaron una vez más, en una ola de solidaridad, mostrando su compromiso y disposición para ayudar a los que estaban sufriendo las consecuencias de esta terrible tragedia”. “Y desde el Grupo Municipal Popular mostramos nuestro interés hacia la misma, mediante preguntas que formulamos en el pleno del 9 de febrero y 10 de marzo, en las que solicitábamos que el Ayuntamiento y la señora Díez que nos proporcionase toda la información relativa a esta campaña, y que se convocase una comisión extraordinaria para ello, la cual nunca se llevó a celebrar”. “Además, también resgistramos 3 preguntas por escrito sobre este tema, concretamente el 17 de abril, el 25 de abril, y por último el 27 de abril, cuando instamos de nuevo a la señora Díez a que nos diese la fecha de recepción de la mercancía a los países de destino, y si había habido alguna incidencia en el envío y el transporte hubiera sido devuelto a Linares, se nos explicase las causas, su localización y su gestión”. “Pues en rueda de prensa el 24 de abril, la señora Díez, con un tono en que mostraba su incomodidad y su malestar ante la insistencia del Partido Popular por conocer cómo se había desarrollado esta campaña, vuelve a decir públicamente que el camión de material había llegado a su destino, lo cual no es cierto, porque el camión fue devuelto a Linares tras pasar varias semanas aparcado en una nave de Coslada”.

“Insisto, lo que ha ocurrido son unos hechos incalificables, porque la señora Díez no ha sido capaz de gestionar la solidaridad de los linarenses”. “Llenar un camión de alimentos y luego no ser capaz de hacerlo llegar a las personas necesitadas pone en evidencia su incapacidad”, subraya Ferrer. “Pero lo que es peor aún, ha ocultado la verdad a los linarenses de lo que verdaderamente ha ocurrido con ese camión, que fue devuelto a Linares y escondido ante la falta de valentía para no reconocer su mala gestión”. “Por esconderlo y no decirlo, probablemente, mucha de esa solidaridad se pierda, tratándose en parte de productos perecederos, y que quizás incluso habrían caducado”. “Mire usted, señora Díez, debería haber sido honesta y valiente, reconocer su mala gestión en el transporte de esta mercancía y que el envío se realizó fuera de plazo, por lo que ya no pudo ser recogido en Coslada”. “Al menos, queremos pensar que una vez devuelto este material a Linares, haya sido distribuido por ONGs o asociaciones benéficas y que se haya repartido entre los más necesitados de la ciudad”. “Nuestros vecinos tienen derecho a saber qué ocurrió con ese camión cargado de solidaridad, porque ellos hicieron un esfuerzo de colaboración, además del magnífico trabajo de los voluntarios que realizaron la recogida en el Silo de forma altruista”. “Esto que ha ocurrido es algo intolerable, y los responsables deben asumir sus consecuencias”. “No olvidemos que el señor Perales como alcalde y presidente del Ayuntamiento de Linares es conocedor y último responsable de lo que ocurra en este ayuntamiento, y si la señora Díez no dimite de su cargo, él tiene que tomar cartas en el asunto, y cesarla”. “Y no olvidemos que la señora Díez ocupa también un cargo como diputada en la Diputación Provincial de Jaén”.