La banda de Linares Shidow se presenta este viernes en concierto en el Teatro Maestro Álvarez Alonso de Martos acompañados de la banda local NAW. Un concierto para el cual se pueden adquirir las entradas en el siguiente enlace y en el que Shidow presentará las canciones que formarán parte de su inminente nuevo disco. Esta fecha de Martos servirá a la banda para ir rodando las nuevas canciones de cara a la cita que tendrá la banda en el Festival Blues Cazorla, donde han sido confirmados para la edición de 2023 y donde compartirán escenario con bandas internacionales de la talla de The Waterboys, Vargas Blues Band o bandas nacionales como Corizonas o Susan Santos.

Una de esas canciones que podemos escuchar el próximo viernes será su último single Stay With Me. Shidow sigue el camino que se habían marcado para su inminente nuevo disco, donde la sencillez deja paso a la composición, melodías, armonías que se les presentan para conseguir la limpieza que han buscado y que logran por sí solas la fuerza necesaria para llegar a engancharte. Para este nuevo single la banda se ha rodeado de su equipo de cómplices habituales como son: Sara López a las voces , Álvaro Avilés al piano y como novedad a la trompeta David Escudero. La producción de Stay with Me ha corrido a cargo de Javi Valverde.

En apenas dos años la banda ha sido capaz de presentar ante el gran público dos trabajos, ¨Accomplished Dreams¨, un Ep de cuatro canciones donde nos recibe la juvenil Teenage Dreams que significó para Shidow el poder volver a la senda de los directos. Durante esta grabación la banda fue puliendo diferentes aspectos para llegar a la siguiente al estudio perfectamente engrasados. A este trabajo le siguió su primer LP ¨I love you¨. En breve desvelaremos la fecha en la que Shidow presentará su nuevo disco.