El candidato número 2 del Partido Popular de Linares, Raúl Caro-Accino, ha explicado hoy las medidas económicas contempladas en el programa del PP para las próximas Elecciones Municipales. “Estas propuestas están basadas en dos principios básicos, uno es rebajar los impuestos a las empresas porque necesitamos captar inversiones y que sigan llegando empresas a nuestra ciudad, y el segundo es la rebaja de impuestos a nuestros vecinos”. En este sentido, recuerda que “cuando hemos gobernado, hemos rebajado los impuestos para los que crean empleo, porque necesitábamos que se generase empleo estable y era básico establecer las condiciones necesarias”. “Suspendimos las tasas a nuestra hostelería cuando peor lo estaban pasando, y también a nuestros taxistas y al comercio ambulante y a los feriantes, es decir, a todos aquellos empresarios que nos necesitaron en los tiempos difíciles”. “Y qué decir de una medida estrella que nos permitió ayudar a los autónomos de nuestra ciudad, con más de 400 ayudas, más de 200.000 euros, con un programa pionero que pocos pudieron igualar”. “Y conseguimos rebajar el precio del suelo industrial, e inmediatamente llegaron proyectos como Cofares, y el gaseoducto de MLC”. “A veces, lo único que hay que hacer es ponerse a trabajar y saber gestionar, cosa que a algunos le está costando muchísimo”.

Caro-Accino recuerda también que “decidimos rebajar el IAE a las empresas que crearan empleo estable, y rebajar el IBI o rebajar el impuesto de construcciones a las empresas que se instalaran en la ciudad y crearan empleo estable, y empezaron a llegar empresas como Cofares, Meltio, Evolutio, Insersa, Etropos, entre otras”. “Pero es que también nos acordamos de los vecinos de la ciudad y también rebajamos los impuestos en la realización de obras de regeneración y rehabilitación de barrios, incluyendo la instalación de energías alternativas”. “Lo curioso es que esto lo hicimos en octubre de 2019, cuando apenas llevábamos 4 meses gobernando, porque teníamos perfectamente clara la estrategia, igual que la tenemos ahora”. “Y curioso también es que hubo alguien al que no le parecía bien, y que creía que no era bueno rebajar los impuestos a las empresas o a los vecinos, y fue el PSOE el único que se opuso en un pleno a votar a favor de estas medidas”. “Habría que preguntarles por qué, si ellos siempre dicen que trabajan por los barrios y acompañan a las empresas, pero parece que una cosa es lo que digo, y otra cosa es lo que hago”, asevera. “Y todo esto ha sido una constante en el gobierno que hay ahora en el ayuntamiento, hablar y hablar, humo y humo, y luego realidades, pocas”. “Alguien que se opone a medidas como éstas, poco quiere a esta ciudad y poco lucha porque a esta ciudad lleguen proyectos”. “Y es que de estas medidas se va a beneficiar, además, Leroy Merlin y todas las empresas que se implanten en la nueva zona comercial en la que hemos trabajado todos durante 14 años”.

Por otra parte, el candidato número 2 del PP, afirma que el gobierno del señor Perales ha seguido esta línea siempre, “haciendo una moción de censura porque no teníamos presupuestos, diciendo que los iban a hacer en 5 días, y no hicieron nada”. “Así que rápidamente cambiaron el discurso con los remanentes, y el problema es ahora que la mayor parte de lo que se hizo en el último trimestre de 2022 se lleva a reconocimiento y no se pagó con remanentes”. “Es que su capacidad de gestión es nula, es la nada más absoluta, por lo que lo están pagando o lo van a pagar, si les da tiempo, con el presupuesto de 2023”. “El señor Perales en marzo se vanagloriaba de que este año iban a tener más remanente aún, y eso solo quiere decir que no se gastó lo del año anterior”. “De gestión nada de nada, y los motivos que dieron para llegar al gobierno quedan desenmascarados”.

PROPUESTAS

“Después de tres años de gobierno, con dos de pandemia, hemos conseguido captar fondos como no había ocurrido antes en esta ciudad, para el Estadio de Linarejos o remodelar Santana, para las luminarias, para invertir en Cástulo, para la digitalización del mercado de abastos, la rehabilitación de la Plaza Colón, o para la Zona de Bajas Emisiones”. “Y es que no hay nadie como nosotros para captar dinero e inversiones para esta ciudad”. “Todo esto teniendo en cuenta que dos años se han dedicado casi exclusivamente a cuidar a los que más lo necesitaban, a la salud de nuestros vecinos, a implementar medidas para luchar contra la pandemia”. “¿Se imaginan lo que podemos hacer en cuatro años?”. En este sentido, Caro-Accino ha desglosado las principales medidas que recoge el programa electoral del PP de Linares en materia económica. “Vamos a recuperar el programa de ayudas directas a emprendedores, con ayudas de 3.000 euros, y pondremos en marcha un plan de creación de empleo intensivo con ayudas directas a las empresas”. “Crearemos una oficina de Fondos Europeos y captación de empresas e inversiones y nos vamos a apoyar en los agentes económicos que trabajan en esto, y además se creará una concejalía específica para emprendedores y autónomos”. “Pondremos en marcha la digitalización y modernización de los polígonos industriales y apostaremos por la ampliación de la formación profesional dual adaptada a las necesidades de nuestras empresas”. “Activaremos el proyecto de becas de atracción del talento, conveniado con la Universidad, y en este sentido impulsaremos un convenio con la universidad para apoyar a los estudiantes que decidan residir en Linares”. “Y continuaremos con las rebajas fiscales para empresas, autónomos, emprendedores”. “Pero, sobre todo, volveremos a rebajar los impuestos a los ciudadanos, porque desde el Partido Popular creemos firmemente que el dinero mejor empleado es el que permanece en el bolsillo de los ciudadanos, por ello vamos a trabajar, y por ello apostamos”.