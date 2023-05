La Universidad de Jaén (UJA) lanzó hoy la Campaña de Grados y Dobles Grados 2023-2024 de la institución universitaria, que bajo el lema ‘Pon título a tu futuro’, contempla una oferta académica de 50 títulos de Grados y Dobles Grados, así como 11 Dobles titulaciones Internacionales, que abarca todas las ramas del conocimiento.

En total se ofertan 50 títulos, de ellos 10 dobles grados, que abarcan todas las ramas del conocimiento: Arte y Humanidades -5 títulos-, Ciencias -3 títulos-, Ciencias de la Salud -4 títulos-, Ciencias Sociales y Jurídicas – 16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación (3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA)- e Ingeniería y Arquitectura -22 títulos repartidos entre ambas escuelas politécnica superiores de ingeniería de Jaén (10 títulos) y Linares (12 títulos)-.

En la presentación estuvieron presentes: la Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanza, Hikmate Abriouel Hayani; la Vicerrectora de Comunicación y Proyección Institucional de la UJA, Eva María Murgado Armenteros; el Director de Secretariado de Acceso a la Universidad y Relaciones con los Centros de Secundaria y Ciclos Formativos, Javier Muñoz Delgado; el Director de Secretariado de Calidad de las Enseñanzas, Javier Cardenal Escarcena; la Directora de Comunicación y Divulgación Científica, África Yebra Rodríguez; la Directora de Secretariado de Atención al Estudiante, Asociaciones Estudiantiles y Alumnado Egresado, Nuria Illán Cabeza, y el Director de Secretariado de Formación Permanente y Formación Complementaria, José Manuel Castro Jiménez.

Oferta académica

Respecto a la oferta de plazas de nuevo ingreso, este curso 2023-2024 se ofertarán 3.004 plazas (a las que habría que añadir las de programas de internacionalización). Esta oferta es ligeramente superior a la del curso actual (2.930 plazas), en el que se ha conseguido un significativo aumento de la matrícula de estudiantado de nuevo ingreso en la UJA (un 10% más que el curso precedente). En cuanto al grado en Medicina, se ofertan para el curso 2023-2024 un 15% más de plazas de nuevo ingreso, concretamente 69 plazas.

Fechas importantes

Por otra parte, la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (PEvAU) se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio. Hay 2 fases de preinscripción. La primera fase o fase ordinaria, en la que se ofertan todas las plazas disponibles, cuyo plazo de presentación de solicitudes es del 22 al 30 de junio. Y la segunda fase o fase extraordinaria, en la que solo se ofertarán las plazas que hayan quedado libres tras la primera fase, cuyo plazo de presentación será del 19 al 21 de julio. Por primera vez, la primera adjudicación de plazas de esta fase extraordinaria se hará en el mismo mes de julio, con lo que se posibilita que el estudiantado que concurre a la fase extraordinaria de las pruebas de e acceso y admisión a la universidad podrá matricularse de 27 al 28 de julio, sin tener que esperar a septiembre, como ocurría en cursos precedentes.

Campaña de comunicación:

La Vicerrector de Comunicación y Proyección Institucional de la UJA manifestó que el objetivo general de la campaña de Grado y Doble Grado “es dar a conocer nuestra oferta académica, una oferta de calidad, viva y que se adapta a las demandas del mercado, una oferta que se corresponde con la imagen de nuestra Universidad de Jaén, una universidad moderna y dinámica, que aúna al mismo tiempo cercanía e internacionalización, y que está fuertemente comprometida con la sociedad, con su entorno y con la sostenibilidad”.

Como todos los años, se ha querido poner el foco en el estudiantado y, bajo el lema ‘Pon título a tu futuro’, “trasladar el mensaje de que ellos son los actores principales para crear su propio destino, adoptando un papel activo en su vida y en la toma de decisiones”, subrayó.

Los protagonistas de la campaña son dos estudiantes que han colaborado con mucha ilusión en el desarrollo del spot promocional: Sandra Rodríguez Lara, del Grado en Turismo, y Alberto Pascual Castellanos, del Grado en Trabajo Social.

Respecto a las acciones de comunicación que se realizarán en el marco de esta campaña, además de las basadas en soportes tradicionales (prensa, radio, TV y publicidad exterior), se realizará una campaña de marketing digital, tanto a nivel general, como para los grados estratégicos. Asimismo, queremos destacó el portal de ‘estudios’, accesible en la página web de la UJA y en el que se recoge toda la información de interés relacionada con la oferta académica, matrícula y servicios ofrecidos al estudiantado.

Esta oferta académica también supone la consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 10 títulos dobles (denominados también Programa Conjunto de Estudios Oficiales –PCEO-), entre los que destaca el Grado en Administración y Dirección de Empresas con docencia enteramente en inglés (Bachelor’s Degree in Business Administration and Management) del cual ya se implantó el cuarto y último curso en 2021-2022 lo que supone su consolidación definitiva. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas ofertará 2 PCEO: Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho, y Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Finanzas y Contabilidad. La Escuela Politécnica Superior de Jaén (4 PCEO): Doble Grado en Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Grado en Ingeniería Mecánica, y Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. La Escuela Politécnica Superior de Linares (4 PCEO): Doble Grado en Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta con 11 dobles grados internacionales, en las ramas de la ingeniería civil y mecánica, filología y de las ciencias sociales y jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania Reino Unido y Argentina.

Como principal novedad a destacar en el próximo curso es la oferta que van a realizar las universidades del sistema público andaluz de diversos programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito de la ingeniería y arquitectura, conocidos como PARS-IA. Este tipo de programas permiten cursar dos titulaciones oficiales (de grado y máster) de forma consecutiva y obtener ambos títulos a través de un itinerario curricular específico. Así, la Universidad de Jaén ofertará en el curso 2023-2024 10 PARS-IA (adscritos a ambas escuelas politécnicas de Jaén y Linares), que integran estudios de Grado de ingeniería y los másteres vinculados (estos últimos con orden ministerial o atribuciones profesionales reguladas). Si bien este curso hubo acceso a estos programas en la última fase de inscripción del DUA (en octubre de 2022), dicho acceso estuvo limitado a aquellos estudiantes de últimos cursos de grado. Por el contrario, este año el DUA habilitará el sistema para que haya acceso a los PARS-IA desde el primer curso del grado.

Asimismo, como aspectos singulares de la oferta académica para el próximo curso 2022-2023 destacan: la implantación del segundo curso del Grado en Medicina; la continuación de la andadura de los nuevos planes de estudio de los grados en Historia del Arte y Geografía e Historia, entrando ya en su tercer curso, y el mantenimiento, de manera exclusiva en el Distrito Único Andaluz de dos grados (Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, y el Grado en Estadística y Empresa).

Por último, se destacó que todos los títulos de grado de las diferentes ramas de la ingeniería ofertados por la Universidad de Jaén están distinguidos por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) y la European Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con los prestigiosos sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática). En 2023, el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial ha renovado el sello internacional EUR-ACE que obtuvo en la convocatoria de 2018.

FoCo

Por otra parte, en la Universidad de Jaén ofertará un Programa de Formación Complementaria, Programa (FoCo), que incluye más de un centenar de cursos y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas, que permiten al estudiantado complementar y ampliar la excelente formación especializada que recibe en los grados.

El Programa FoCo tiene como núcleo el programa de formación en competencias académico profesionales de la UJA. Se trata de un programa singular y subvencionado íntegramente por la UJA para todo el estudiantado de grado y postgrado, que cuenta con un total de 14 cursos en formato semipresencial. Este programa se oferta anualmente, y abarca de forma estructurada y sistemática las competencias transversales, Soft-Skills, más demandadas en el entorno laboral: comunicación (oral, escrita y no verbal), trabajo en equipo, inteligencia emocional y liderazgo, preparación de un currículum vitae y una entrevista de selección de personal, así como valores como los derechos humanos, la responsabilidad social, o el compromiso frente a la crisis ambiental.