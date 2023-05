La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha visitado hoy junto a la candidata del PP de Linares, Auxiliadora del Olmo, el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, y otros cargos orgánicos, la

ciudad de Linares donde ha realizado un paseo por su centro comercial abierto y ha visitado el CEEDA.

Gamarra ha aseverado que tras poder participar en la campaña con el gran equipo de Linares “no tengo dudas de que nuestra candidata va a ser una grandísima alcaldesa a partir del 29 de mayo si así lo deciden los ciudadanos”

aunque se ha mostrado convencida de que así será pues solo hay que pasear por Linares, dice, ! para ver el daño que el PSOE le ha hecho a la ciudad tras la injusta moción de censura. Por eso los linarenses tienen la opción en estas elecciones de volver a situar la política en la primera línea de Linares».

Además opina la candidata no está sola, tiene, asegura. “un fantástico equipo, un equipo cohesionado, un equipo que ha elaborado una candidatura que viene de la sociedad y que por tanto saben los que los vecinos de este municipio necesitan”. Asimismo ha incidido Gamarra en lo importante, que considera que sería para Linares y para la provincia de Jaén !que haya un alineamiento entre las políticas de la Junta de Andalucía que gobierna el Partido Popular, del Ayuntamiento y de la Diputación, porque el Partido Popular tiene un compromiso con Linares, un compromiso que no tiene el Partido Socialista pues tener un alcalde socialista de nada le ha servido a Linares”.

«Si algo ha podido constatar Linares durante este tiempo es que tener a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España no le ha ido nada bien, como lo demuestra el desmantelamiento ferroviario y la falta de comunicaciones y por eso la dirigente popular ha querido manifestar que el Partido Popular devolverá a Linares no solo con la recuperación de las frecuencias y de los usos que tenía en materia ferroviaria, sino que también vamos a apostar por

trabajar con vistas al futuro con una planificación para que haya unas mejores conexiones de Linares y de la provincia de Jaén con el resto de Andalucía y con el resto de España porque cuando uno pierde en conexiones pierden

competitividad y pierden oportunidades y eso es lo que le ha pasado a Jaén de la mano del PSOE”, dicen los populares.

Por último se ha referido a las políticas de agua, en una provincia que “necesita el agua”. El PP apuesta por una política de Estado, “que no busque, cómo ha hecho Pedro Sánchez, enfrentar a unos territorios con otros y a uno

sectores con otros, si no alcanzar un acuerdo que se canalice a través de un pacto nacional por el agua que garantice que sean criterios técnicos y nunca políticos los que determinen la gestión del agua en nuestro país”. Ha insistido en la necesidad de invertir en infraestructuras hidráulicas que permitan tener los recursos suficientes. Pero ha habido una convocatoria de fondos europeos Next Generation, y, lamentablemente “no están dentro de esa agenda las inversiones en materia de agua que necesitaba este país y que necesitaba esta provincia”.