A pesar de partir de un origen más o menos común, la figura del Patriarca Abraham, la única religión entre las tres monoteístas predominantes, a saber cristianismo, judaísmo e islamismo, que admite el culto a imágenes sagradas y la representación antropomórfica de Dios es el cristianismo (Muela 2008)

A lo largo de la Historia son diversas las iconografías halladas que representan la figura de Cristo, el Jesús de la fe. No podemos decir que desde un primer momento los judeocristianos o los cristianos primitivos tuvieran una clara representación en imágenes de su hombre hecho Dios. Probablemente por la influencia helenística (cultura greco-romana) sea que comienzan a representarse imágenes de Jesús y sólo cuando el cristianismo es aceptado en el Imperio Romano como religión primero (aproximadamente en el año 325 por el emperador Constantino) y como religión oficial en segundo lugar (año 380 de manos del emperador Teodosio), es decir, parece ser que hasta el siglo IV no existen hallazgos arqueológicos que representen la imagen de Cristo venerado.

No obstante, como señala Olivera (2019) no siempre se utilizaron los mismos atributos para representar la imagen de Cristo, así, las primeras imágenes del cristianismo pudieron surgir entorno al siglo III y fueron realizadas en las catacumbas romanas en forma de pinturas murales.

La Iglesia comienza a difundir las representaciones de Jesús solo a partir de los siglos IV y V, tras los concilios de Nicea (325), Tesalónica (380), Éfeso (431) y Calcedonia (451), cuando Cristo es definido como Dios y su representación iconográfica es aceptada.

Pero, según Mateo Donet (2021) quizá haya que replantearse esta idea de que no hubo representaciones de Cristo hasta las fechas citadas porque, aunque pudiera ser cierto que los primeros cristianos provenientes del judaísmo siguieran las normas impuestas en el Antiguo Testamento respecto a la prohibición expresa de ídolos (Ex 20,4; 20,23; 34,17; Lev 19,4; 26,1, Det 5,8-9) y reflejadas en el Nuevo en Hch 15,20-29; 19,24-40 y 1Cor 8 (1), puede que los cristianos que venían del mundo helenista, los paganos, acostumbrados a las representaciones de los dioses griegos y romanos, no pensaran de tal manera y sí comenzaran a hacer representaciones de Cristo. ¿Cómo cambiar radicalmente una tradición de siglos con respecto a la representación de divinidades? Según Eusebio de Cesarea (265-340), citado por Muela (2008), el emperador Severo (222-235) tenía en su capilla privada imágenes de Abraham, Orfeo y Cristo.

Ahora bien, parece que las primeras representaciones del cristianismo no son exactamente de Cristo, sino que se trata de símbolos rescatados de las catacumbas como la cruz y el crismón (2) que aparecen en las monedas alrededor del año 315. Se han encontrado en las catacumbas imágenes de patriarcas y profetas del Antiguo Testamento que pudieran datarse al rededor del siglo II, producto de la clandestinidad, aunque no hay imágenes de Cristo tan tempranas.

Quizá la primera representación de Jesús crucificado, si bien no diseñada por sus seguidores cristianos si no a modo de burla hacia ellos, sea el Grafito de Alexámeno hallado en el padeagogium (3) palatino de Roma, una caricatura de un hombre con cabeza de burro crucificado y una leyenda en griego que dice “Alexámenos adora a (su) dios”, datado entre los siglos II y III. (4) Además de la cabeza de asno, la crucifixión, una forma de morir para sediciosos en los primeros siglos de la Era Común, podría tener la intención de desprestigiar aún más al presunto Dios de los cristianos representado por el autor del grafito.

Como indican Manzi & Grau-Dieckmann (2006), no debemos olvidar que a partir del siglo IV aparece una rica iconografía cristiana basada no sólo en los evangelios canónicos (5) si no también en escritos apócrifos.

Pero es en el siglo IV cuando aparecen en las catacumbas romanas iconografías de Jesús con pelo corto e imberbe, sin nimbo (6) y resucitando a Lázaro (Blazquez 2015)

LA PATENA DE CÁSTULO.

Según los hallazgos arqueológicos, desde el siglo II comienzan a utilizarse objetos de vidrio en los rituales de la liturgia cristiana, desapareciendo tal costumbre a partir del siglo VI (Delgado 2019) Pero es a partir del siglo IV cuando se desarrollan utensilios decorados con la llamada Traditio Legis, es decir, con una forma iconográfica en la que Cristo hace entrega a San Pedro de un rollo o filactelia (7), identificado con la Ley de Moisés, en presencia de San Pablo, o bien destina a éste el rollo mientras San Pedro recibe las llaves (traditio legis et clavium) El apórtol Pedro puede portar una cruz latina y la escena puede completarse con otros apóstoles (García 2015).

El Plato o Patena de Cástulo es una pieza de vidrio que contiene la Traditio legis y que fue hallada en muy buen estado de conservación en la ciudad Íbero Romana de Cástulo en 2014. Ha sido catalogada como una pieza en su género de las más antiguas y mejor conservada de la Península Ibérica.

La Patena fue hallada en la excavación arqueológica en un presunto edifico dedicado al culto religioso cristiano. Se conserva el 81% de la pieza y posee las siguientes características físicas: 22 centímetros de diámetro, 2 milímetros de espesor, 4 centímetros de altura y 175 gramos de vidrio verdoso (Delgado 2019).

Una observación pormenorizada del vidrio nos muestra formas de gran riqueza iconográfica: Jesús imberbe, según Blazquez (2015) símbolo del Logos, con una juventud ideal que significa que está fuera del tiempo, que la edad no influye en su físico, dos apóstoles no identificables con rollos de pergaminos, vestidos con túnica griega clásica, que según este mismo autor, por comparativas de otras piezas arqueológicas, son San Pedro y San Pablo; los tres soportan aureola de santidad. Hay además dos palmeras laterales, el crismón y la cruz gemada.

El significado teológico de estos elementos nos indica que las palmeras suponen la victoria, la paz y la inmortalidad. Se empleaban ya en el antiguo Egipto y en Mesopotamia para indicar eso, inmortalidad. En el cristianismo serán muy utilizadas para los mártires. Por oro lado, el crismón representa el triunfo tanto militar como espiritual de Cristo; en este caso va acompañado por las letras alfa y omega, lo que indica otro gesto de divinidad, Jesús es principio y final. Por último, la cruz gemada tiene un sentido escatológico (8), representa la segunda venida de Cristo e implica su triunfo a través de la resurrección.

Existen otros ejemplos iconográficos con más o menos similitud con la Patena de Cástulo: El Cuenco vidriado de la Almoina (Valencia), el Cuenco vidriado al estilo Traditio Legis del Museo de Arte de Toledo en Ohio (Estados Unidos), o el Cristo coronando a San Pedro y san Pablo del Museo Metropolitano de Nueva York (Estados Unidos), los tres del siglo IV también. Pero es la Patena de Cástulo probablemente la más antigua de las cuatro y sin duda la mejor conservada.

La Patena de Cástulo se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico de Linares “Casa del Torreón”, en la calle General Echagüe, 2. Sus teléfonos son 953 60 93 81 – 953 60 93 89 y su correo electrónico: museoarqueologicodelinares. ccul@juntadeandalucia.es

REFERENCIAS:

(1) bibliaparalela.com: Ex= Éxodo, Lev= Levítico, Det= Deuteronomio, Hch= Hechos de los Apóstoles, 1 Cor= 1 Corintios.

(2) O Cristograma representado en latín por las letras XP.

(3) Internado y escuela para pajes imperiales.

(4) https://mividaenxto.com/una- gran-historia-de-los-primeros- tiempos-del-cristianismo-3/

(5) Evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan.

(6) RAE (2022) Edición Tricentenario. 1. m. aureola (círculo en la cabeza de las imágenes sagradas). 2. m. Meteor. Nube grande, baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o granizo.3. m. Numism. Círculo que en ciertas medallas, y particularmente en las del Bajo Imperio, rodea la cabeza de algunos emperadores.

(7) RAE (2022) Edición Tricentenario. 1. f. Cada una de las dos pequeñas cajas o envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino con ciertos pasajes del Pentateuco, y que algunos judíos, durante ciertos rezos, llevan sujetas, una al brazo izquierdo y otra a la frente. 2. f. Cinta con inscripciones que aparece en pinturas, tapices, esculturas, escudos de armas, etc. 3. f. Amuleto o talismán que usaban los antiguos.

(8) RAE (2022) Edición Tricentenario. 1. adj. Perteneciente o relativo a las postrimerías de ultratumba.

BIBLIOGRAFÍA:

Blazquez Martínez J.M. (2015) La traditio Legis de Cristo a Pedro y Pablo en un plato de vidrio de Cástulo, (Linares (Jaén). Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua, 28, 137-146.

Delgado, J. C. O. (2019). Traditio Legis y otras representaciones iconográficas a través de objetos de vidrio y vidriados. Isidorianum,28(55), 49-61.

García García, Francisco de Asís (2015): “Traditio legis”, Base de datos digital de iconografía medieval. Universidad Complutense de Madrid. En línea: https/www.ucm.es/ bdiconografiamedieval/ traditio-legis

Mateo Donet, M. ª. A. (2021). Las primeras figuras de Cristo en el mundo romano: entre el culto pagano y el cristiano. Algunas evidencias textuales. Euphrosyne,49, 101-117.

Manzi, O., & Grau-Dieckmann, P. (2006). Los textos apócrifos en la iconografía Cristiana. Mirabilia, (6), 0020-33.

Muela, J. C. (2008). Iconografía cristiana: guía básica para estudiantes (Vol. 155). Ediciones AKAL.

Salinero, R.G. (2016). Grafito de Alexámeno. El primer blasfemo. La Aventura de la Historia, (214), 51,52.

WEB:

https://www.dw.com/es/el- cristianismo-se-convierte-en- religi%C3%B3n-del-estado-en- el-imperio-romano/a-4298473

https://mividaenxto.com/una- gran-historia-de-los-primeros- tiempos-del-cristianismo-3/

https://www.museosdeandalucia. es/web/ conjuntoarqueologicodecastulo/ -/patena-de-cristo-en-majestad