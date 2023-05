El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estuvo presente ayer en un acto de apoyo a la candidata del Partido Popular (PP) a la alcaldía de Linares, Auxi del Olmo, con motivo del inicio de la campaña electoral. Moreno destacó la importancia de tener una alcaldesa como Del Olmo para la ciudad y expresó su confianza en el equipo del PP, asegurando que darán lo mejor de sí mismos para impulsar el progreso de Linares. Durante su visita, el presidente también tuvo la oportunidad de visitar Gourmet Cazorla, un ejemplo de emprendimiento que apuesta por la ciudad.

Reproches del PSOE a las visitas de Jaén y Linares

La parlamentaria Mercedes Gámez lamenta que el presidente de la Junta de Andalucía haya vuelto a girar “otra visita electoralista vacía de contenido” a la provincia de Jaén, a la que “sólo dedica palabras, pero ni un solo compromiso cumplido, ni una sola realidad ejecutada y ni un solo proyecto transformador”.

“Juanma Moreno ha venido a alabar al sector del aceite, a decir que hay que luchar contra la sequía y a visitar empresas a las que no aporta nada, a las que no ayuda y a las que la Junta de Andalucía ha mantenido abandonadas a su suerte en estos últimos años de dificultades por la pandemia y la inflación. Todo son buenas palabras, pero sin nada detrás, ni medidas, ni planes, ni inversiones. Todo es un engaño de Juanma Moreno para Linares y para Jaén”, reprocha. Como no tiene nada que vender, también se ha dedicado “a confrontar con el Gobierno de España y atacar al PSOE, que son los deportes favoritos de este falso moderado”.

Gámez afirma que estas visitas “intrascendentes y electoralistas” son la muestra palpable “del nulo compromiso de un Juanma Moreno que no tiene nada que vender en Linares y en Jaén, porque no ha hecho absolutamente nada por esta tierra en más de 4 años de gobierno”. Recuerda que es “reincidente” en visitar empresas de Linares “en las que no aporta nada” y en las que “sí se puede comprobar el compromiso de administraciones socialistas como la Diputación Provincial”.

Añade que ésta es la diferencia entre un PP que “gobierna de espaldas a la gente” y un PSOE que pone las administraciones “al servicio de la gente y de los pueblos para resolver sus problemas, ayudar a quienes atraviesan dificultades y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

“Las declaraciones de intenciones y los elogios a esta tierra están muy bien, pero en un presidente de la Junta tienen que venir acompañados de hechos, de proyectos, de presupuestos, de inversiones y de medidas ejecutadas. Y ahí Juanma Moreno viene siempre a cero a pesar de que va camino de los 5 años gobernando”, afea.

Foto: RR.SS. PP de Linares