En relación a las recientes noticias divulgadas en los medios de comunicación y en las redes sociales acerca de la posible ampliación de los festejos taurinos en la Feria de San Agustín de este año, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares ha emitido un comunicado oficial para expresar su posición al respecto.

En dicho comunicado, Izquierda Unida se desmarca de la propuesta de ampliar la feria taurina y manifiesta su oposición a cualquier decisión relacionada con esta propuesta en el futuro. De esta manera, el grupo municipal ha declarado su voto en contra en los órganos de decisión donde se discuta esta cuestión.

Para Izquierda Unida, el maltrato y el sufrimiento animal no deben ser considerados como un espectáculo ni un negocio. La organización sostiene que este tipo de eventos no tienen cabida en la sociedad y, en consecuencia, no brinda su respaldo a ningún evento de esta naturaleza. Además, reafirma su compromiso de continuar trabajando para garantizar que los derechos de los animales sean siempre respetados.