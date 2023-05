El presidente de la ELA de La Bobadilla y candidato a la reelección, Manuel Latorre, valora el “compromiso” y el “esfuerzo” que ha desplegado la Diputación de Jaén en estos dos últimos 2 años, donde ha destinado más de 600.000 euros en subvenciones a las ELAS de la provincia para sufragar gastos derivados de la prestación de servicios. “La Diputación está dando pasos firmes en la financiación y el reconocimiento de los derechos de las ELAS. Ese fondo impulsado por la Diputación en estos dos últimos años es el primer paso hacia la igualdad de las ELAS porque tiene vocación estructural, no coyuntural”, destaca.

Latorre lamenta que tanto el PP como la Junta de Andalucía caminan en dirección opuesta a este compromiso con las ELAS. En este punto, indica que las ELAS que gobierna el PP y el propio PP de Jaén “no han movido ni un solo dedo en las conquistas alcanzadas en los últimos tiempos”. De hecho, las ELAS del PP de Jaén “son las únicas que no han querido formar parte de la Plataforma Iguales ELA’s de Andalucía, donde están representadas las entidades locales del PP del resto de provincias andaluzas”. “No quieren estar y no han estado en las conquistas logradas en estos años porque están al servicio del PP de Jaén y el PP de Jaén les ha dicho que aquí hay que confrontar y que hay que utilizar las ELAS de manera partidista”, denuncia.

Recuerda que el PP fue el partido que estuvo detrás de la supresión de la ELA de San Julián en Marmolejo y que el PP fue el partido que bloqueó en la Junta de Andalucía el decreto sobre las ELA’s que se había consensuado en 2016 y 2017, decreto que tuvo paralizado 2 años, años 2019 y 2020 en los que las ELA’s no contaron con la financiación que les correspondía de la Junta por capricho de Juanma Moreno.

Pero es que ahora mismo la Junta de Andalucía le ha generado “un grave problema” a las 9 ELAS y a sus municipios matrices al haberse retrasado 5 días en el registro de las papeletas para el voto en estas entidades, una “chapuza” que afecta al voto por correo no sólo en las ELAS, sino en los municipios matrices, como Andújar, Alcalá la Real, Alcaudete o Villanueva de la Reina, entre otros. “O sea, que el PP no sabe ni hacer papeletas en tiempo y forma para garantizar el derecho al voto en las ELAS y dice que va apostar por ellas. Es de risa”, resume. Así las cosas, ve “una desfachatez” que el PP de Jaén hable de compromiso con las ELAS y avisa de que “no es un partido de fiar, sino más bien todo lo contrario, es el lobo que dice que quiere ponerse al cuidado de las gallinas”.