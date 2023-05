La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional formará a los docentes sobre medidas y actuaciones en los centros educativos ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. Será una jornada intensiva que se desarrollará el próximo 15 de mayo de forma telemática e impartida por profesionales sanitarios y expertos en la materia. Esta iniciativa está recogida en unas instrucciones enviadas hoy a los centros docentes, y que incluyen la actualización del Protocolo General de Actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales.

Este documento establece pautas comunes de acción ante olas de calor y altas temperaturas excepcionales en el ámbito educativo, recursos formativos para los docentes y la actualización y adaptación de medidas de actuación de los protocolos de los centros docentes, así como su integración en el Plan de Autoprotección.

La finalidad es ofrecer indicaciones y concretar medidas para disminuir los efectos del aumento brusco de la temperatura ambiente en la salud del alumnado, del personal de centros docentes no universitarios y del personal de empresas externas que realicen trabajos en estos centros.

Los médicos de los Equipos de Orientación Educativa realizarán también sesiones de asesoramiento en los centros ubicados en las zonas de actuación que tengan asignados para promover programas de educación para la salud relacionados con las olas de calor o altas temperaturas excepcionales.

El documento también incluye que los centros educativos podrán adelantar al 15 de mayo la activación del Protocolo, cuando hasta ahora establecía que, de forma general, se podía activar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Ello, sin perjuicio de que pueda hacerse en otras fechas si las condiciones meteorológicas por altas temperaturas así lo aconsejan.

Los centros, en aplicación del principio de autonomía organizativa, podrán flexibilizar el horario lectivo del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de temperaturas excepcionales cuando se active la alerta naranja o roja por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMT). Si los centros decidieran aplicar la flexibilización, debe comunicarse previamente y de manera adecuada a las familias.

En todo caso, la salida anticipada del alumnado menor de edad deberá ser siempre autorizada por sus representantes legales y se debe personar en el centro algún representante legal del alumnado o persona autorizada expresamente, registrando por escrito la hora exacta de la salida y firmando el preceptivo documento homologado por el centro. La salida no podrá realizarse antes de las 12 del mediodía, aunque excepcionalmente y de forma motivada la dirección del centro puede valorar la posibilidad de adelantarla.

Esta posibilidad no afectará nunca a la jornada lectiva, que se mantendrá sin alteración para aquellos alumnos que permanecen en los centros educativos hasta que concluya el horario lectivo fijado desde el inicio del curso. El tiempo diario de la jornada escolar dedicado a los servicios complementarios tampoco se verá afectado.

Por otro lado, la Consejería está ejecutando desde el curso pasado el Plan de Bioclimatización y Energías Renovables en los centros docentes públicos andaluces, con un total de 430 obras en otros tantos centros educativos ubicados en zonas de severidad climática en las distintas provincias. Las actuaciones consisten, por un lado, en la instalación de refrigeración adiabática, a fin de reducir las temperaturas en las aulas durante los meses de verano, y por otro, en la implantación de paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica.