La portavoz municipal del Partido Popular y candidata a la alcaldía de Linares, Auxiliadora Del Olmo, ha desgranado esta mañana en rueda de prensa las principales medidas que recoge su programa electoral en relación a las políticas sociales y de igualdad”. Entre ellas, destaca su compromiso para la mejora de la atención personalizada a los usuarios de los servicios sociales y la interlocución con entidades de carácter social y sociosanitario, además de poner en valor el movimiento asociativo y de voluntariado, e intensificar el programa de actividades vinculadas al área, tanto para mayores como para familias. Así, subraya la creación de una Concejalía especial dedicada a la infancia, familia y discapacidad “para realizar actividades y ofrecer servicios para ellos, poniendo especial énfasis en las familias más vulnerables o que pasan por situaciones más adversas”, y otras iniciativas como la organización de un Encuentro Anual dedicado a la Educación Especial. En este sentido, ha destacado la firme apuesta por la atención a la discapacidad “pero se enfocará en positivo, buscando cubrir las necesidades de estas personas, mejorando la calidad del servicio que una ciudad debe ofrecer”. “Además, trabajaremos para conseguir el sello de ‘Linares Incluye’, imagen de accesibilidad e inclusión, junto con el de ‘buenas prácticas’, que reconozca las acciones de las entidades que apuesten por hacérselo fácil a este colectivo”. “También trabajaremos para implantar medidas en todos los niveles de discapacidad (pictogramas, por ejemplo) y apostaremos por la implantación del código Navilens, para personas con discapacidad visual”. “Pondremos nuevos sistemas de iluminación en los pasos de peatones y bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva”. “Con todo ello, defenderemos la inclusión y la accesibilidad como un eje esencial en nuestra ciudad”.

Entre otras medidas, la candidata popular a la alcaldía, se refirió además a “la instalación de más aseos públicos, atendiendo una reivindicación de varias asociaciones que llevan años solicitando su implantación”. “También contemplaremos el aumento de la partida presupuestaria a la Fundación Secretariado Gitano”, o la conversión del Mercado de La Paz en un Centro de Usos Múltiples. “Tengo muy claro que es preciso llenar Linares de oportunidades para todos desde el respeto al pluralismo cultural y mediante políticas de integración, promoviendo medidas de Igualdad y Diversidad, y para ello vamos a realizar políticas de colaboración con entidades educativas que incluyan formación en género y programas de sensibilización social en igualdad”.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

Del Olmo, ha defendido además algunos aspectos vinculados con su gestión al frente de esta Concejalía, en la que estuvo algo más de un año durante este periodo corporativo. “Cuando llegué, pude comprobar que existían muchas carencias desde hacía años y así me lo transmitieron desde la Delegación de Políticas Sociales de Jaén”. “Ante esto, nos ocupamos de convocar reuniones de coordinación del área y del equipo de servicios sociales comunitarios, estableciendo una periodicidad, algo que desde hacía bastante tiempo no se hacía”. “También se inició la reestructuración Equipo de Tratamiento Familiar, y especialmente se reforzó el personal del área”, ha explicado. “Algunos ejemplos de lo que creamos son la Escuela de Fútbol de verano, los espacios verdes en Zonas Desfavorecidas y la celebración en Linares de las III Jornadas de Buenas Prácticas Provinciales, muestra del buen trabajo realizado desde ERACIS”. “Además, se hicieron varias reuniones con las entidades de Bienestar Social para la realización del nuevo convenio, con el fin de procurar que este no ocasione los problemas del convenio vigente, y así se aprobó con el consenso de todas las entidades”. “Fue una satisfacción poner en marcha el Plan local de Infancia y Familia, porque Linares no lo tenía y era muy necesario, y empezamos a trabajar para declarar a Linares “Ciudad amiga de la infancia”, con una moción del PP, aprobada por unanimidad por la anterior corporación en 2017 y de la que no se habían dado los pasos necesarios para su realización”. “Así que los servicios sociales estaban muy mermados y tenían muchas carencias cuando llegué, pero en febrero de 2022, con escasamente un año desde que asumí la Concejalía, recibimos una felicitación de la delegada de Políticas Sociales”.

RESPUESTA A DÍEZ

Para concluir, Del Olmo se refirió a las declaraciones de la actual concejala-delegada de Bienestar Social, Paqui Díez, sobre varias cuestiones “porque efectivamente no todo vale en política, y el nerviosismo de algunos miembros del equipo de Gobierno de PSOE-IU no les da carta blanca para manifestar declaraciones tan desafortunadas”. En primer lugar, en relación a la asistencia del PP a las Jornadas de Asociacionismo ha aclarado que “el PP sí estuvo presente y además de forma activa participando con AECC, a través del voluntariado y con la impartición de una charla por parte de un miembro de nuestra candidatura”. “Así que nosotros no vamos a hacernos la foto, vamos a colaborar de forma activa con el asociacionismo”. En relación al Plan Local, “ya ha quedado claro quién inició todo el proceso, pero por si hay dudas fue el 19 de enero de 2022 cuando se mantuvo la primera reunión de coordinación del Plan Local de Infancia”. “El proceso se inició 7 meses antes de terminar mi cargo, pero lo importante es que este equipo de Gobierno continúe con lo ya trabajado, y no se pare en criticar y cuestionar lo que se ha hecho o no, mala praxis es esa, aunque el PSOE del señor Reyes es lo que le inculca a sus discípulos”. “Una pena que no sepan defender en Linares lo que Reyes se carga en nuestra ciudad”.

En tercer lugar, Del Olmo se ha referido al tema relacionado con la existencia de roedores en las instalaciones de Servicios Sociales, algo que considera “poco ético”. “El 27 de junio de 2022 se recibió un mail en el área por parte de una trabajadora explicando la situación por la que estaba pasando y los problemas ocasionados respecto a la salubridad e algunas zonas”. “El 29 de junio de 2022, emito 2 informes con expediente 10894/2022, uno remitido a Salud y Consumo y el otro a Servicios Públicos, solicitando la retirada de los expedientes acumulados en las dependencias así como la desratización, desinsectación y desinfección de las dependencias”. “Y el martes 5 de julio, el actual equipo de Gobierno nos echó con la moción de censura”. “Así que le pido a la señora Díez que no tergiverse la realidad y diga la verdad, porque si cuando ella llegó se encontró con es problema de salud, el expediente para solucionarlo ya estaba iniciado 6 días antes”. “Hay que ser dignos a la hora de hablar y vuelvo a recordarle sus palabras porque no todo vale en política”. “Es una pena que utilicen un tema tan sensible para atacar de forma tan gratuita”.

Y por último, Del Olmo ha aclarado algunos aspectos vinculados la petición de información sobre el material de la Campaña Solidaria para Turquía y Siria. “La señora concejala ha vuelto a faltar a la verdad, porque en su rueda de prensa del 24 de abril aseguró que ya nos había contestado ‘de forma formal por escrito’, y es falso, no tuvimos respuesta”. “Un día después, el 25, a las 13,30h, volvimos a solicitar la información por escrito, y ese mismo día, poco antes de las tres de la tarde, se nos comunicó una respuesta, que lejos de aclarar algo, seguía sin explicar cuándo, cómo y dónde estaba todo lo recaudado”. “Es obligación de la oposición fiscalizar al equipo de Gobierno, y en este caso, ante la falta de aclaración del tema, volvimos a solicitar dicha información junto con la aclaración de que si es que hubiese habido algún problema para hacer llegar el material a su destino, qué ha sucedido con la mercancía que el camión transportaba y que los linarenses se volcaron en ayudar en dicha campaña”. “Creemos que Linares tiene que saber, si el material no hubiese sido entregado, qué ha sido de lo recaudado, dónde se ha destinado y si ha retornado a su lugar de origen”. “Desconocemos si había un plazo establecido para mandar el material de ayuda humanitaria a Turquía y si por ello no se pudo enviar, es muy necesario que la concejala de a los linarenses una explicación”. “Eso es lo que pedimos en nuestras preguntas registradas por escrito, tenemos derecho a conocer lo que ha pasado y el proceso de tramitación”. “Desde el PP sí que no queremos hacer ‘juego político’ con estos temas tan sensibles y ponemos, por encima de todo, en valor la solidaridad de Linares”. “Quizá la concejala debería haberse implicado en saber los pasos a seguir en un tema tan delicado”. “Aún seguimos a la espera de la información solicitada y aclaratoria en lo referente a la campaña de Turquía, porque es el deber de la señora concejala controlar dónde está todo lo recaudado y explicarlo a la ciudadanía”.