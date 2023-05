La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Linares, Auxiliadora Del Olmo, mantuvo la semana pasada una reunión con representantes de las peñas del Linares Deportivo. Entre los temas tratados, Del Olmo escuchó las demandas de los aficionados en torno al estado actual de las instalaciones del Estadio Municipal de Linarejos, y la importancia de dar categoría a este recinto por el impacto dinamizador que tiene el fútbol en nuestra ciudad.

Del Olmo incidió en que “si gobernamos a partir del 28 de mayo, se hará todo lo posible para que la remodelación de Linarejos sea una realidad lo más pronto que se pueda, utilizando el proceso de urgencia para acortar plazos”. En este sentido, durante la reunión, se aclararon dudas respecto al proyecto de Linarejos y su ejecución. “Hicimos un proyecto para pedir la subvención a la Junta de Andalucía, ahora se ha hecho la licitación de la redacción del proyecto y eso se quedó terminado a expensas del informe de intervención justo antes de la moción de censura”. “A mediados de abril se ha firmado la adjudicación de la redacción del proyecto, hace unos días, y el nuevo equipo de Gobierno de PSOE-IU no ha hecho nada por el procedimiento de urgencia, por lo que el proceso se va demorando”, explicó. Además, recordó que “el 31 de diciembre de 2021 llegó la subvención, empezamos a trabajar para adecuar el presupuesto al compromiso adquirido para la remodelación del estadio, pero la oposición no nos dejó debatirlo y no se aprobó, por lo que ahí ya hubo un bloqueo”. “Con Santana pasó lo mismo”.

Por todo ello y ante la situación actual, Del Olmo trasladó a los aficionados el compromiso del Partido Popular con la remodelación de estas instalaciones, “ya que ha sido desde el principio un proyecto abanderado por nosotros desde 2014”. “Trataremos hacer las cosas por urgencia para acortar plazos, aunque les aclaramos que las obras no pueden empezar en enero de 2024 como se anunció por parte del equipo de Gobierno de PSOE-IU, simplemente porque no hay tiempo administrativo”. “Por lo menos hasta primavera es imposible”. “Esa es la situación actual a la que nos ha llevado el actual equipo de Gobierno de PSOE-IU, y nosotros no vamos a engañar a nadie”.

Por otra parte, los aficionados incidieron en la urgencia del arreglo de las instalaciones, sobretodo por el mal estado de aseos e infraestructuras en general, y trasladaron su preocupación por la seguridad de las personas que cada jornada visitan Linarejos. En este sentido, la candidata a la alcaldía mostró su total apoyo a las peñas, recordándoles que “desde siempre hemos estado a vuestro lado para mejorar estas instalaciones deportivas y adaptarlas a la categoría de la ciudad, y vamos a seguir trabajando en esta línea para que Linares tenga cuanto antes el estadio que merece”.