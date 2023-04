Buen inicio de Juanfra López en su preparación para el Mundial, competiendo en el Open Latino donde ha terminado tercero en la categoría Máster 50.

El corredor de bicicleta de montaña se encuentra en la Patagonia argentina donde prepara el mundial en la categoría Máster 50, corriendo el Open Latino donde se ha situado tercero.

Un circuito técnico y un terreno mixto entre volcánico y arenoso donde los fuertes desniveles han puesto a prueba a López enfrentándose a veinte rivales y a los mejores especialistas que, también , estarán en el mundial próximo.

Juanfra López realizaba un tiempo de 3 minutos y 48 segundos que le valía la tercera plaza en el podio. El linarense se mostraba satisfecho con el resultado y, esta cita, le servirá para preparar a fondo el mundial que se celebrara los próximos dias miércoles, jueves y viernes en la localidad argentina de Villa de Langostura, sede del Campeonato del Mundo Máster 50, categoría donde participara López y donde tiene posibilidades de alcanzar el podio.

“ el circuito es muy técnico y variado. El nivel es muy alto y haré el esfuerzo necesario para obtener un buen resultado y mejorar la clasificación de los anteriores mundiales donde he participado. Agradezco la confianza de los patrocinadores que me han permitido estar aquí y a la afición y amigos por sl apoyo incondicional que me ofrecen en cada carrera en la que participo.”