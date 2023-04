El concejal popular Enrique Mendoza Casas ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha criticado lo que considera “las maniobras preelectorales del PSOE» y ha pedido a Perales “que no mienta más a los linarenses en un tema tan sensible como es el empleo”.

“Estamos siendo testigos en los últimos días de una euforia desmedida por parte del señor Perales en cuanto a los datos del desempleo y la llegada de empresas a Linares, y queremos aclarar algunas cosas porque es tan solo propaganda y venta de humo por parte del PSOE de Perales y Paco Reyes”. “Hemos podido leer declaraciones diciendo que tenemos los mejores datos en cuanto a desempleo desde 2008, dice que con los nuevos proyectos que ha presentado, seguirá llevando a Linares a la senda que nunca debió perder”. “Por las palabras del señor Perales y su continuo personalismo, parece que sus concejales de IU son una simple comparsa”. En relación a los datos, Mendoza asegura que “vemos cómo utiliza una bajada del desempleo coyuntural para vincularla a su gestión, y de paso, promete más empleo con proyectos que ha presentado en forma de propaganda política”. “Así, augura la creación de 660 puestos de trabajo al Centro Comercial cuando solo conocemos que Leroy Merlin prevé 35-40 puestos, y al proyecto vinculado a las bicicletas augura 150 empleos, siendo tan solo un proyecto”. “Es decir, humo, humo y más humo, y prueba de ello es que los ha presentado antes de la convocatoria de las elecciones, porque como marca la ley, después del 5 de abril no podría haberlos presentado”, asegura.

En este sentido, el concejal popular subraya además que “las maniobras preelectorales del PSOE del señor Perales y Paco Reyes ya las conocemos”, y ha recordado anuncios como la llegada de Velántur Cars a Santana, en mayo de 2015; la fabricación por Velántur en Santana del primer vehículo eléctrico de lujo hecho en España, en febrero de 2016; el triciclo de pedaleo asistido de Evovelo en agosto de 2018; o el Evovelo recupera la actividad en Santana, en marzo de 2019. “Y hace unas semanas, nos vendía el señor Perales, acompañado por el señor Reyes, otro vehículo eléctrico que se va a fabricar en Santana en breve, en esta ocasión de la mano del Grupo Punch”. “Ojalá fuera cierto, pero nos tememos que, como todos los que ya han anunciado antes de otras elecciones, quedará en nada”. “Si lo que el PSOE nos vende desde hace años hubiera sido verdad, Linares sería el mayor fabricante de vehículos del mundo, pero lo cierto es que, hasta la fecha, mentiras y humo”.

EMPLEO

En otro orden de cosas, Mendoza ha explicado que “el que baje el desempleo siempre es una buena noticia, pero el señor Perales no debe «mentir continuamente», dice, a los linarenses, porque hay que tener en cuenta la tasa de actividad, es decir, población activa; trabajadores ocupados y mano de obra disponible para trabajar”. “El paro ha bajado en marzo, pero mucho tienen que ver las empresas que se han implantado en Linares durante el Gobierno municipal anterior (Cofares, Evolutio, Meltio, Logic Rail), e incluso se apunta el señor Perales los 85 contratos del Plan de Empleo de la Junta de Andalucía, poniéndose medallas que no le corresponden, como es habitual en el PSOE”. añade. “Pero hay un dato demoledor, y es que, según el Observatorio ARGOS, en marzo de 2022 en Linares se firmaron 1222 contratos, y 847 en marzo de 2023, por lo que con el señor Perales se han firmado 375 contratos menos de los que se firmaron con el anterior equipo de Gobierno comparando datos de hace un año”. “Queda claro que con Perales se crea menos empleo, concretamente en la comparativa de 2022 y 2023 se ha creado 1/3 menos que con el anterior equipo de Gobierno”, explica. “Pero es que, además, en 2021 se firmaron 827 contratos en Linares, por lo que en 2023 hemos vuelto a los datos de la pandemia en creación de empleo, lo que no parece que sea para celebrar”. Por otra parte, Mendoza anticipa que “el empleo que se crea y que contabilizará el señor Perales en abril y mayo, justo antes de la elecciones, incluirá 53 desempleados del Plan de Empleo de Diputación presidida por su jefe, el señor Reyes, y no olvidemos que son contratos de 2 meses, justo los 2 meses anteriores al 28 de mayo, una jugada propia del PSOE”.

Por tanto, señala que “entendemos que el señor Perales intente unirse a los buenos datos en cuanto al desempleo en Andalucía, pero ni se debe a su gestión ni se dan esos buenos datos en Linares, al contrario, en lugar de continuar la senda de la creación de empleo que marcó el anterior equipo de Gobierno, con el señor Perales, el señor Reyes y compañía, hemos vuelto a datos de la pandemia”, asevera. “El PSOE es experto en mentir, y Perales ha demostrado desde que asumió la alcaldía que tiene muchas reuniones orgánicas, mucho pan y circo con remanentes que dejó el anterior equipo de Gobierno, muchas fotos y palabrería, pero los datos objetivos son que su moción de censura solo perseguía poder vender humo, y no cumplir con lo que la justificó, como por ejemplo el Plan Municipal de Empleo o los Presupuestos 2022, que no hemos visto”, afrima. “Y todo lo demás forma parte de la estrategia histórica del PSOE de tener el poder para manejar las instituciones a su antojo y gobernar de espaldas del desarrollo socioeconómico de Linares”, concluye.

NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VÍDEO DE LA RUEDA DE PRENSA