Con el objetivo real de la temporada ya cumplido, y con las miras puestas, en parte, en la próxima campaña, el Tecnigen Linares está afrontando los últimos encuentros ligueros. La ausencia de Orawan Paranang se está notando, y la tranquilidad de haber logrado el objetivo, también. A pesar de ello, el gen ganador de este equipo brota allá por donde va, si bien, la victoria no siempre es posible.

El partido comenzaba con el duelo entre Chih Lin y Roxana Istrate. Nuestra capitana lograba imponerse no sin dificultades a la jugadora china del conjunto vasco. En el segundo punto, nuestra canterana Patricia Torio se medía a la rumana Ioana Tecla, y aunque la joven vallisoletana se lo puso complicado a ru rival, anotándose el tercer set y peleando el resto, no pudo llevarse el punto. Con 1-1, llegaba un duelo trascendental protagonizado por dos jovencísimas jugadoras, como son Ángela Rodríguez y Claudia Caragea, llevándose la jugadora local el punto por un ajustado 3-2.

En el dobles nada se pudo hacer, y la pareja formada por Lin y Tecla se impuso a la del Tecnigen, formada por Istrate y Caragea con un claro 3-0- Con 3-1 en contra, y el partido prácticamente imposible, Roxana Istrate se medía a su compatriota Ioana Tecla, que se llevaba el cuarto punto para su equipo cerrando así la victoria local.

La Semana Santa provoca que ya no haya jornada hasta el próximo día 14, que será cuando nuestro Tecnigen Linares reciba a Son Cladera.