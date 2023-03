El cofrade Juan José Relova Moya pronunciará, este Viernes de Dolores, el pregón de la Semana Santa de Linares 2023. El acto, organizado por la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, comenzará a las 20:00 horas. Desde el atril del Teatro Cervantes, Relova abrirá con sus palabras la Pasión local, siendo presentado por su amigo Pablo Gutiérrez Mejías. Previamente, actuará la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario.

Linares28: ¿Cómo está viviendo las horas previas a su gran día?

Juan José Relova: Bien, aunque cada vez un poquito más nervioso, pero solo un poquito… Anoche fui al retranqueo de mi hermandad y a ver a mi banda; y ya esperando que llegue el momento de empezar a tomar la palabra. Tengo mucha ilusión y muchas ganas, y espero estar tranquilo.

L28: ¿Cómo ha sido esta Cuaresma tan especial para usted?

J.J.R.: La verdad es que se me ha pasado muy rápido. Parece que fue ayer cuando recibí la llamada de la presidenta de la Agrupación de Cofradías para darme la noticia de que me habían elegido como pregonero y preguntarme si aceptaría serlo. Pensaba que el tiempo se pasaría mucho más lento, pero ya veo que no ha sido así. El pistoletazo fue el Miércoles de Ceniza, cuando salimos a la calle con el Vía Crucis de inicio de la Cuaresma, y ahí ya sí empecé a creerme de verdad que sería el pregonero. He vivido momentos muy bonitos y emotivos con las hermandades y eso siempre lo llevaré conmigo.

L28: ¿Qué supuso para usted recibir esa llamada?

J.J.R.: Realmente, es un privilegio, un honor y una gran responsabilidad ser el pregonero de la Semana Santa que me ha visto nacer; una Semana Santa que, desde hace muchos años, vivo con gran intensidad. Y es que, sin ninguna duda, la Semana Santa es la semana más bonita del año para un cofrade.

L28: ¿Alguna vez imaginó que podría ser elegido pregonero?

J.J.R.: Sinceramente, nunca me lo hubiera imaginado. La verdad es que es una gran satisfacción y un honor que la Agrupación de Cofradías hubiera pensado en mí para ejercer esta labor y que el pleno de hermanos mayores también apoyar esa decisión. Para mí es lo más grande como cofrade, así que espero no defraudar a nadie.

L28: ¿Puede adelantar algo de su pregón?

J.J.R.: Simplemente, que está hecho con el corazón; que es mi pregón, es lo que quería hacer, y está salido desde lo más profundo de mi corazón. Voy a intentar transmitir de la mejor manera mis sentimientos, mis vivencias cofrades y mi fe, después será la ciudad la que bautice mis palabras.

L28: ¿Podría definirlo en una palabra?

J.J.R.: Fe. Creo que es la base de nuestras creencias y emociones. Si no existe la fe, nada tendría sentido.

L28: ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración?

J.J.R.: La primera vez que me puse a escribir fueron tantas las emociones y los recuerdos que me vinieron a la mente que no sabía por dónde empezar. Ha sido complicado trasmitir mis vivencias, mis sentimientos y mi fe en un papel en blanco. Y es que cuando te pones a escribir hay altibajos, momentos de flaqueza y dudas, pero estoy viviendo una experiencia que jamás volveré a vivir y no pensaba que esto iba a ser tan emocionante.

L28: ¿Cómo cree que se sentirá cuando pronuncie el “He dicho”?

J.J.R.: Como me siento cada Domingo de Resurrección cuando la última cofradía se recoge y me encuentro satisfecho de haber dado lo mejor de mí para intentar que todo salga bien.

L28: Y a partir del Domingo de Resurrección a vivir una nueva e ilusionante Semana Santa…

J.J.R.: Efectivamente, la mejor semana de todas y a vivirla también desde mi trabajo. Sinceramente, la disfruto mucho a pesar de tener turnos de 12 ó 14 horas; es la semana en la que menos me cuesta trabajar, pero es el granito de arena que le pongo a la Semana Santa. Este año tocará abrirla con el pregón y espero seguir disfrutando y viviendo muchos años más mi Semana Santa a mi manera.