El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha señalado hoy que “no espero más a que Paco Reyes se piense cuándo sentarse a debatir conmigo” por lo que, si ya invitó al socialista a hacerlo en Linares, hoy ha fijado la fecha: viernes 14 de abril. Así, aprovecha la invitación advirtiendo que “queremos que sea en un espacio abierto para que todos los medios interesados puedan asistir”. En este sentido, Domínguez ha recordado que “llevo mucho tiempo pidiéndole a Reyes este debate porque considero que es un ejercicio de democracia”. Tanto en público como en privado, el presidente popular ha manifestado su deseo de debatir con el presidente de la Diputación porque “es muy interesante y muy sano que los jiennenses conozcan nuestras propuestas y nuestro proyecto para la Diputación porque deben saber que cuando cojan la papeleta de su candidato a la Alcaldía también están eligiendo al presidente de la Diputación provincial”.

El Partido Popular de Jaén tiene un proyecto serio con el que trabajar en la administración provincial, de hecho, ya se han desvelado algunas de las propuestas como la creación de una Delegación exclusiva para el Olivar y otra de Inclusión, “pero mucho nos tememos que Reyes solo tiene más de lo mismo”, que seguirá haciendo mucha Diputación pero poca provincia, poniendo la administración al servicio del PSOE, “y si es por eso por lo que no quiere sentarse a debatir, si es que le supone un problema, al menos que lo diga públicamente”. Pero para Domínguez no se puede entender que se niegue a debatir cuando se le ha ofrecido hacerlo en Linares que es una “plaza” en la que él se siente cómodo, donde gobierna y ha manifestado públicamente su apoyo a su candidato. Y si la excusa sigue siendo que él no es candidato a nada, “que explique entonces por qué ha tenido que pasar por un proceso interno dentro de su partido para ser candidato a la Diputación”.

Pero el dirigente popular se lo quiere poner aún más fácil “para que vea que no hay ninguna mala intención detrás de la propuesta, todo lo contrario, solo queremos hacer lo que se hace en todas las elecciones, debatir”, y por eso si no quiere hacerlo como candidato, “aunque lleva las de ganar puesto que él es quien controla la Diputación”, lo pueden hacer como presidente provincial y secretario general, “de igual a igual”. Y ha recordado que el Partido Popular de Jaén ha aceptado siempre todos los debates propuestos por el PSOE, “aunque fuesen en plazas socialistas y jugáramos en desventaja como es el caso del debate que en cada proceso electoral se realiza en Bedmar”, por lo que ahora “es el turno de que sean ellos los que acepten nuestro debate”.

Convención provincial

En otro orden de cosas, Erik Domínguez ha aseverado que el próximo 15 de abril en el IFEJA el PP de Jaén celebrará un importante evento, con un cartel de excepción, que contará con presidentes autonómicos, cargos nacionales y regionales que servirá para marcar la carrera al 28M. La jornada se dividirá en dos bloques, uno en el que el proyecto del PP para la Diputación será el hilo central, y otro en el que serán protagonistas los 97 candidatos a las Alcaldías. A este respecto, el presidente provincial ha asegurado que “ya tenemos cerrados el 100 por 100 de los candidatos, aunque algunos aún no se hagan públicos” pero sí ha asegurado que son candidatos “excepcionales, personas honestas, trabajadoras y oriundas del municipio”. Noventa y cinco de los noventa y siete candidatos ya han pasado por el Comité Electoral y en breve lo harán el resto. “Todos ellos son nuestra mejor garantía para el 28 de mayo”. Y ha concluido diciendo que “sabemos que hay partidos que tienen que pedir prórrogas porque no encuentran candidatos, pero este no es el caso del Partido Popular de Jaén que cuenta con los mejores futuros alcaldes”.