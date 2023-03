El Hospital ‘San Agustín’ de Linares cuenta con una Comisión sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), formado por distintos profesionales sanitarios. Esta comisión tiene un enfoque multidisciplinar, ya que la conforman profesionales asistenciales de Atención Primaria y Hospitalaria, como de los servicios de Epidemiología y Medicina Preventiva, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a la población en esta materia sanitaria.

Este tipo de infecciones cuenta con el seguimiento por parte de la Consejería de Salud y Consumo, ya que pueden tener un impacto significativo en nuestra salud y calidad de vida. En este sentido, desde Atención Hospitalaria y Primaria están trabajando de forma conjunta en la prevención de las patologías asociadas a estas enfermedades, ya que pueden afectar a cualquier persona, sin importar su género, orientación sexual o edad.

De este modo, se ha llevado a cabo una actualización de conocimientos, compartido el protocolo de actuación, tratamientos accesibles y gestión innovadora de las muestras para laboratorio. El resultado es la aplicación de un circuito estandarizado, cuya estrategia se ha visto reflejada en el incremento de las solicitudes de pruebas y en la consiguiente detección de estas patologías.

El circuito existente está consensuado por Atención Primaria y Atención Hospitalaria, permitiendo identificar y tratar de forma homogénea a todos los pacientes, independientemente de que consulten a través de cita programada o de servicios de urgencia, garantizando la accesibilidad y la equidad. Ponen el acento en la implicación y coordinación multidisciplinar, con circuitos y soportes ágiles para contactos de casos confirmados como de casos de sospecha para poder realizar diagnósticos y tratamientos precoces junto a la declaración de los casos que permita cortar la cadena de transmisión de contagios.

La humanización de la atención médica es fundamental, por tanto la educación y el asesoramiento son fundamentales para ayudar a las personas a comprender y a prevenir las conductas de riesgo asociadas a este tipo de enfermedades, y cómo podemos actuar en cada caso, una vez enfocado el diagnóstico.

Las ITS son un importante problema de Salud Pública, pues son las enfermedades transmisibles más frecuentes a nivel mundial, en los últimos años su número se ha incrementado, así como las complicaciones y secuelas que producen en caso de no realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. Hasta un 50% pueden ser asintomáticas y hasta el 40% se presentan en coinfección con otras ITS. Se trata de infecciones producidas por un microorganismo (bacteria, virus) cuya transmisión se realiza, fundamentalmente, a través de determinadas prácticas sexuales, no protegidas, con una persona afectada, aunque no tenga síntomas.