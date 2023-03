La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado un acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora hoy, 8 de marzo. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha intervenido en este acto en el que se ha puesto de relieve la importancia de educar y concienciar en materia de igualdad y de seguir trabajando “sin pausa hacia la igualdad”, tal y como reza el lema de la campaña consensuada por las ocho diputaciones andaluzas con motivo de esta efeméride.

En su intervención, Reyes ha señalado que la celebración del Día Internacional de las Mujeres “sirve para rendir homenaje a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia han protagonizado la lucha por la igualdad y para poner también el foco en la necesidad de visibilizar la desigualdad y la discriminación que muchas sufren en los cinco continentes”. Hechos como los acontecidos en países como Irán, Afganistán o Ucrania “nos muestran que aún queda mucho por recorrer en el camino para alcanzar la meta de la igualdad real entre hombres y mujeres y que, en muchos lugares del planeta, no se ha ubicado ni siquiera la línea de salida, a pesar de las múltiples voces que claman por ello”, ha apuntado.

En este sentido, Reyes ha hecho hincapié en la relevancia que ha tenido el clamor social en la lucha por los derechos de las mujeres, al igual que el desarrollo y la aprobación de leyes en materia de igualdad, algo en lo que “España está consiguiendo ser referente a nivel internacional”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de que, junto a la implementación de normativas y medidas dirigidas a la igualdad real y efectiva de mujeres y de hombres, se siga trabajando por concienciar y educar en materia de igualdad desde el entorno familiar, laboral y social, con el objetivo de que siga avanzando en este ámbito. “La principal herramienta de la que disponemos para conseguir una sociedad más justa e igualitaria está en nosotros y nosotras mismas y en nuestras casas, una concienciación que también debe estar presente en el entorno laboral y social”. Por eso, “días como el 8 de marzo tienen que contribuir a que la responsabilidad en las tareas del hogar y del cuidado no tenga nombre de mujer, a que se deje de encasillar a la mujer en el desempeño de determinadas profesiones, a que no se juzgue a una mujer por su derecho a decidir sobre su cuerpo o maternidad o a que una mujer tenga libertad de acción y de decisión y no tenga que vivir con miedo por ello”, ha señalado.

Para Reyes, “en esa labor de concienciación y educación social, sobre la que se asienta la sociedad igualitaria del futuro que ansiamos, todos y todas somos responsables, tanto desde el ámbito público como desde el privado”. De ahí que desde la Diputación de Jaén “entendamos la igualdad como eje transversal de nuestra acción política y de nuestra gestión diaria”, ha apostillado.

En este acto institucional –que ha concluido con la actuación de la bailaora jiennense Nerea García, y en el que han participado diputados y diputadas de la Corporación provincial, así como la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, la concejal de Igualdad de Jaén, Eva Funes, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Ángeles Isac, entre otras autoridades– también se ha dado lectura por parte de la diputada de Igualdad, Rocío Zamora, al manifiesto elaborado por las ocho diputaciones andaluzas con motivo de esta efeméride, en el que estas administraciones muestran su compromiso por el avance de la igualdad real y el desarrollo de políticas dirigidas a erradicar las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.