El partido Verdes EQUO ha lamentado la publicación en el BOJA de la orden de la Junta que permite privatizar la atención primaria, considerándola un paso más en el proceso de privatización y precarización del sistema público de salud.

“Nos venden la privatización como una mejora, pero ya podemos ver en otras regiones, como Madrid, lo que supone la visión del PP de la sanidad pública: listas de espera más largas, peor trato a los pacientes y falta de personal” explica Mar González, coportavoz andaluza del partido Verdes EQUO. “La derecha no cree en los servicio públicos, por eso sistemáticamente los debilita y maltrata allí donde gobierna, promoviendo las soluciones que benefician a unos pocos frente al bien común” ha añadido.

Igualmente, González ha resaltado la importancia de la sanidad pública para la coalición “Por Andalucía”, de la que Verdes EQUO forma parte: “Hemos sido los que más hemos denunciado este atropello en el Parlamento andaluz, dejando claro que la sanidad pública nos importa, con pandemia y sin pandemia”.

Verdes EQUO Andalucía defiende una visión global de la salud, que conjugue políticas públicas de prevención, como la promoción de entornos y prácticas saludables, con un sistema público de salud fuerte y que cubra todas las necesidades del conjunto de la población. Por ello, defiende que se amplíen las coberturas a aquellos ámbitos abandonados a la práctica privada, como la odontología, la óptica o la salud mental. Para ello reclama un aumento de la inversión en atención primaria, frente a las grandes infraestructuras hospitalarias, y el fin de los convenios con empresas privadas.

“Es incomprensible que no se aborden desde la sanidad pública cuestiones tan importantes como la salud bucodental, oftalmológica o mental. Dejar estos aspectos casi en exclusiva a la empresa privada deriva en serios problemas de salud y peor calidad de vida para quienes no pueden abordar la necesaria atención sanitaria. Ese y no otro es el final del camino de la privatización que recorre este gobierno, a imitación del de la Comunidad de Madrid, el mejor antiejemplo posible de un sistema público de salud” ha aportado por su parte Manuel Pérez Sola, coportavoz de la formación verde.

Verdes EQUO Andalucía recuerda que la sociedad andaluza tiene una alta valoración del SAS (Servicio Andaluz de Salud) y reclama al gobierno del PP no empeorar la situación de un sistema ya dañado por años de recortes y abandono.