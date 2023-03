“Tengo 42 años. Desde hace 6 años me diagnosticaron artrosis bilateral de ambas caderas en grado 4. Por sobrepeso no me pudieron operar para prótesis”, cuenta Eduardo Soto Maya en una campaña que ha puesto en marcha en la plataforma GoFundMe con el fin de poder operarse y tener una mejor vida.

“Esto me ha generado una ansiedad y depresión tratada con medicación, lo que se ha unido que mi movilidad sea casi nula y mi peso en obesidad mórbida extremas con más de 200 kg de peso”, agrega el autor de la campaña.

Al ser pensionista y su mujer con un contrato de horas, añadido a un hijo de 12 años e hipoteca no puede sufragar los gastos para la operación.

“Cada día tengo menos esperanzas y mis fuerzas se acaban. Este es mi último recurso. Ojalá tenga suerte de poder volver a sentirme útil y no dependiente. Porque gracias a la operación bajaría de peso y mejoraría mi calidad de vida y también tener la posibilidad de operarme las caderas y ser feliz”, sentencia.