Ganar siempre es una buena noticia, pero cuando lo haces con toda la plantilla al completo, no solo es una alegría, sino que además, sientes que has cumplido con el deber y que has dado un pasito obligado hacia el objetivo. La temporada es larga, y los compromisos internacionales de nuestras jugadoras, hacen que cuando Thip está, el Tecnigen Linares esté obligado a no fallar. Ha estado en estos últimos encuentros ligueros, pero en cualquier momento llama Tailandia y nuestra número uno puede volar lejos de Linares, por lo que la plantilla quedaría mermada.

Y este fin de semana, nuestra tailandesa favorita voló, pero desde Granada a Barcelona para llegar a Vic y demostrar junto a Roxana Istrate por qué son imprescindibles para el Tecnigen Linares. Las acompañó, como es habitual, una canterana, en este caso, Patricia Torio, que como es habitual, y a pesar de su derrota, dejó muy buena imagen.

El partido comenzó con el duelo entre Thip y la española Sofía.Xuan Zhang, que se anotó nuestra jugadora por un ajustado 2-3. Miss Tamolwan, la tailandesa de Girbau Vic, se deshizo 3-0 de nuestra joven Patricia Torio, mientras que Roxana Istrate colocaba la ventaja linarense, de nuevo, venciendo a Silvia Coll (1-3). Una vez más, el cuarto punto, que es el de dobles, se presentaba trascendental, pero ahí las superguerreras, probablemente la mejor pareja de la Liga, no fallaron y pusieron el 1-3 en el general, habiéndolo logrado con un solvente 0-3. Con ese resultado, Thip podía cerrar el encuentro y así fue. Con un claro 0-3 ante su compatriota Tamolwan ponía punto y final al partido, dejando el resultado en 1-4 ante un gran equipo, el Girbau Vic, que aspira a arrebatarnos la segunda posición, pero que con esta derrota queda un poquito más lejos.

Este próximo viernes, a las 20:00h, nos visita el CTM Vegas del Genil. Otro partido “trampa” que habrá que tratar de solventar para asegurar, cuanto antes, la plaza europea.