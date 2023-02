Investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han abierto una investigación al detectar la circulación de billetes falsos de 20 y 10 euros en la provincia de Jaén.

Los delincuentes suelen intercalar entre billetes de curso legal este tipo de falsedad monetaria, frecuentemente en locales de ocio y comercio aprovechando aglomeraciones con el fin de “colar” los mencionados billetes.

Los billetes detectados son de fácil reconocimiento. Se tratan de billetes que se suelen utilizar para publicidad y. como en los detectados, que son utilizados para la realización de películas, siendo de fácil adquisición a

través de internet. Estos billetes presentan en uno de sus laterales el siguiente mensaje: «This is not legal tender, it’s used for motion props». La Policía recomienda que si alguno de estos billetes llega a nuestras manos se deposite en Comisaría.

Los billetes de curso legal tan solo cuentan con las siglas del Banco Central Europeo en uno de los laterales, los que no lo llevan son, falsos. El método más sencillo para detectar billetes falsos avalado por el Banco de

España: toque-mire-gire es el más eficaz y en tan solo unos segundos, usted puede detectar la falsificación.

Toque

Si al tacto, el papel del billete tiene textura firme, resistente y áspera, y si algunos elementos tienen relieve, es muy probable que sea auténtico.

Mire

Compruebe al contraluz las marcas de agua, los motivos de coincidencia y el hilo de seguridad.

Gire

Al girar, veremos cómo el parche holográfico o la banda holográfica, dependiendo del valor del billete tendrán uno u otra, cambia, alternando entre su valor y la representación de una puerta o ventana (en el parche) o

el símbolo del euro (en la banda).

La Policía Nacional quiere también extender esta advertencia a los establecimientos comerciales, recordando que, desde el área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en su Plan de Comercio Seguro, pueden encontrar consejos de seguridad que ayudarán a prevenir este tipo de estafas.