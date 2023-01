El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular de Linares, José Luis Roldán, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha mostrado la apuesta de la formación por la movilidad sostenible, a través de la renovación de la flota de autobuses urbanos con la adquisición de vehículos eléctricos, y la propuesta de gratuidad del servicio para los linarenses con el fin de favorecer su uso. Según ha afirmado Roldán, “el PP es un partido comprometido con la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, y lo demostramos día tras día en el Gobierno de Juanma Moreno y también durante los tres años que hemos cogobernado la ciudad de Linares”. “Y al hilo de este compromiso, desde el PP de Linares estamos muy preocupados porque desde el Gobierno municipal de Javier Perales no se ha hecho nada para renovar la flota de autobuses urbanos, una renovación que debería realizarse con autobuses eléctricos, con emisiones de contaminación cero, y no se está trabajando en ello”. “Desde julio de 2022, que comenzaron a gobernar Linares, a casi el mes de febrero de 2023, 7 meses sin mover un dedo”. En este sentido ha recordado que la gestión de los buses urbanos pertenece a la Concejalía de Servicios Públicos, y que la cantidad que hay en los presupuestos de Javier Perales para la renovación de la flota de buses es “cero, ni un euro, estos señores de la Izquierda que tanto presumen de lo público dan cero euros para inversiones en servicios públicos en su presupuesto”.

El concejal popular ha recordado que “el señor Perales anunció en la prensa que si llegaba al poder promovería la implantación de buses eléctricos en Linares, apostando por convertir a Linares en un referente de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, y apostando por el cuidado del medio ambiente, y esto lo dijo estando en la oposición en septiembre de 2021”. “Ya estando en el Gobierno municipal, en agosto de 2022, volvió a insistir en que para él era una urgencia renovar la flota de autobuses por vehículos eléctricos a la mayor brevedad posible, pues bien, estamos a punto de entrar en febrero de 2023 y no ha hecho nada de nada”. “Si tanto hablaba de sostenibilidad, medio ambiente, cambio climático, va tarde, va muy tarde, se podía haber sumado a las acciones del PP cuando estuvimos cogobernando esta ciudad, como el cambio integral de toda la luminaria pública de Linares dejando de emitir más de 2.000 toneladas anuales de gases de efecto invernadero a la atmósfera, o la licitación de obra para la ampliar en un 50% de la depuradora de aguas residuales, por valor de más de 6 millones de euros, con ello entre otras cosas conseguimos evitar vertidos de aguas contaminadas y protegemos activamente nuestra naturaleza, flora y fauna”. “O la consecución de los fondos para implantar en nuestra ciudad una ZBE, 2,2 millones de euros para adecuar el espacio urbano y así reducir la contaminación en el centro histórico y en el centro comercial abierto de nuestra ciudad”. “Con hechos, trabajando en temas de primera necesidad, la luz, el agua, dejando de emitir miles de toneladas de contaminación a la atmósfera y evitando vertidos de aguas tóxicas”.

Por todo esto, ha continuado Roldán, “desde el PP de Linares le decimos a Javier Perales y a su partido, que con sus promesas incumplidas no se come, que con la propaganda una ciudad no avanza, les decimos que Linares no necesita un alcalde que esté haciendo lo mismo que ha hecho el Psoe andaluz durante 40 años en esta tierra, porque Linares necesita hechos, buena gestión, como bien demostramos desde el PP de Linares durante los 3 años que hemos gobernado esta ciudad, con sentido común, moderación, y con la ilusión de construir entre todos un Linares mejor”. “En este sentido, el PP dejó un principio de acuerdo cerrado para cambiar los autobuses a eléctricos, les dejamos el trabajo hecho, como otras muchas de las actuaciones que están llevando a cabo, que se lo dejamos todo preparado y ahora intentan de manera lamentable adueñarse de nuestro esfuerzo y sacrificio – como la Plaza Colón, parques infantiles, rehabilitación del acceso al Hospital de Los Marqueses-”. “Les dejamos un principio de acuerdo de renovación de autobuses hecho, que lo retomen, y si no lo hacen, si los linarenses nos dan su apoyo en mayo, el PP lo realizará”.

GRATUIDAD DEL SERVICIO

“Pero no nos quedamos solo en que Linares tenga unos autobuses nuevos, eficientes y que presten un buen servicio a los linarenses, sino que también solicitamos la gratuidad para los usuarios, tarifa cero”. “Proponemos que la utilización de los autobuses de nuestro transporte público sea gratuito, esta es una medida social, que mejora la calidad de nuestro medio ambiente, ayudamos a las economías de las familias ante la subida desorbitada de los carburantes, los alimentos de primera necesidad, o las hipotecas, y estamos convencidos de que esta medida tendrá una muy buena aceptación entre los linarenses”. “Entendemos que es atractiva la idea de dejar su vehículo en casa y tomar un autobús municipal completamente gratis, y con esta medida, seguimos en la senda de reducir las emisiones de CO2 a nuestro medio ambiente al reducirse el número de vehículos privados que circulan por nuestra ciudad”.

“El PP de Linares no es un mero espectador de la política linarense, el PP es un partido responsable, estemos gobernando o en la oposición, no dejamos de llevar propuestas al Ayuntamiento en beneficio de nuestros vecinos, como así hemos demostrado con las decenas y decenas de aportaciones y enmiendas que hicimos al remanente y al proyecto de presupuesto, aunque lamentablemente, Javier Perales y el psoe nos votó a todas y cada una de ellas en contra, algo incomprensible”. “Esa actitud no es buena para Linares, aun así, vamos a continuar sin descanso trabajando por la ciudad y para linarenses, porque nosotros solo nos debemos a nuestros vecinos, a todos, independientemente de a quién voten, y nosotros entendemos que la labor de gobierno se ejerce como lo hace Juanma Moreno, para todos y contando con todos”, ha subrayado Roldán. “Y otros, como Javier Perales, gobiernan al estilo de Paco Reyes y Pedro Sánchez, que solo gobiernan para los suyos y así lo demuestran cada vez que tienen la ocasión”. “En Linares lo sabemos bien, el maltrato sistemático de Paco Reyes a nuestra ciudad y los innumerables agravios comparativos con la ciudad de Jaén, y ante todo esto, Javier Perales y su Gobierno guardan silencio, un silencio cómplice ante todos estos desprecios y ninguneos a nuestra ciudad, y Linares no se lo merece”. “Los linarenses, en nuestra opinión, tienen claro que apoyar a Javier Perales es apoyar a Paco Reyes, y apoyar a Javier Perales es apoyar a Pedro Sánchez”. “El cambio político funciona y le sienta bien a Andalucía, al igual que funcionó y le sentó bien a Linares hasta hace muy poquitos meses, y si los linarenses nos otorgan su confianza en mayo, seguiremos demostrando que el cambio es bueno y beneficioso para todos, porque el PP gobierna para todo el mundo, y así lo hemos demostrado”. “Y les garantizo, que el PP ha estado y estará a la altura de una gran ciudad como lo es Linares”, ha apostillado.