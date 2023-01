La jornada “Jaén & Co” celebrará el próximo 16 de febrero su segunda edición en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, un evento que reunirá a destacados expertos para dar a conocer sus experiencias a profesionales y empresas jiennenses y que está dirigido a contribuir al fomento del desarrollo y la mejora de la competitividad del tejido empresarial de la provincia. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha intervenido en la presentación de este encuentro donde también han participado el alcalde de Jaén, Julio Millán, el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, José Ayala, y el director comercial de la Caja Rural de Jaén, Juan Gallego.

La Administración provincial patrocina esta jornada impulsada por Jaén Experience que “busca propiciar el intercambio de experiencias y facilitar a los empresarios y empresarias jiennenses el conocimiento de nuevas herramientas y técnicas de gestión de equipos, de gestión de ventas, de transformación digital o casos de éxito que le ayuden a crecer como a nivel profesional y de empresa”, ha señalado Reyes.

Para ello, “Jaén & Co” contará con la presencia como ponentes del ex seleccionador nacional de fútbol y ex entrenador Vicente del Bosque; la escritora y divulgadora Elsa Punset; los chefs Ángel León, de “Aponiente”, y Pedro Sánchez, de “Bagá”; el crítico gastronómico y presidente de honor de la Academia Española de Gastronomía y Turismo Fernando Huidobro; el experto en coaching personal, liderazgo, habilidades directivas y trabajo en equipo, Antonio Jiménez; o el especialista en gestión del cambio en tiempos de incertidumbre Diego Antoñanzas, entre otros. “Se trata de un plantel de expertos que ha liderado experiencias de éxito muy interesantes”, por lo que “Jaén and Co” supone “una jornada de aprendizaje en torno a la gestión empresarial y el emprendimiento en la que los participantes podrán tomar nota de las experiencias de un destacado plantel de ponentes”, ha destacado el presidente de la Diputación Provincial.

Asimismo, Reyes ha hecho también hincapié en cómo este encuentro permite poner de manifiesto el avance empresarial que ha experimentado la provincia. “Ya son muchas las empresas y los empresarios de Jaén que podrían prestarse a este tipo de actividades en otros territorios donde exportar sus experiencias de éxito en distintos sectores y ámbitos como el plástico, las energías renovables, los servicios sociales o la gastronomía, entre muchos otros”.

En este sentido, el presidente de la Administración provincial ha remarcado que “Jaén and Co” sirve para mostrar que “no sólo somos referentes en la producción de aceite de oliva, sino también en otros ámbitos, especialmente en el sector industrial, que nos aporta respecto al PIB casi el 12%, lo que supone 1,2 puntos por encima de la media andaluza, y que da empleo casi al 15% de la población ocupada de la provincia, un porcentaje que supera en 1,2 puntos a la media nacional y en más de 5 puntos a la andaluza”.