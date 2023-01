La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha asegurado que más de 145.000 pensiones que se abonan en la provincia de Jaén han subido un 8,5 por ciento con la revalorización impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el año 2023: “Desde hoy, día 25, millones de pensionistas de todo el país comienzan a recibir su paga y habrán percibido que tienen garantizado su poder adquisitivo. Se trata de un derecho inquebrantable, que hemos recuperado, después de que el Gobierno del PP acabara con él”, ha explicado Madueño, en rueda de prensa.

La subdelegada ha puesto en valor que, con esta subida, la pensión media de jubilación en Jaén alcanza los 1.123 euros, lo que supone un incremento de 88 euros al mes o de 1.232 euros al año”: “En la práctica supone recibir algo más de una mensualidad extra o quince pagas al año”, ha especificado. En este sentido, Madueño ha recordado que el aumento se hizo efectivo el pasado 1 de enero y conlleva un incremento del 8,5 por ciento, con carácter general de las pensiones del Sistema de Seguridad Social. Este aumento es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, según la fórmula establecida en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada hace un año y acordada con los interlocutores sociales. “La revalorización se ha puesto en marcha con la máxima legitimidad social y política, tras las recomendaciones del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados y el gran acuerdo con los interlocutores sociales de 2021, que se firmó en el Palacio de la Moncloa. En total, 11,8 millones de pensionistas y perceptores de otras prestaciones de todo el país, de los que casi 133.000 son de nuestra provincia, para un total de 145.000 pensiones. Nuestros mayores van a tener garantizado su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación desconocido desde hace 30 años. Ligar las pensiones al IPC es una medida social y una cuestión de justicia y dignidad, que corrige la fórmula existente antes de 2018, que podía suponer la depreciación de la cantidad que recibe este importante colectivo”, ha añadido la subdelegada.

La subdelegada ha defendido el compromiso del Gobierno de España para sacar adelante esta medida, “a pesar, de las muchas presiones recibidas para no revalorizar las pensiones conforme a la inflación, presiones que han sido atizadas y aumentadas por la derecha”: “Entendemos que la garantía de mantener el derecho adquisitivo es una parte intrínseca del derecho a una pensión pública. Las pensiones se revalorizan gracias a las medidas sociales adoptadas por el Ejecutivo y que están muy lejos de otras políticas anteriores de recortes, que estaban encaminadas a la depreciación y a la pérdida de poder adquisitivo de nuestros mayores”, ha asegurado Catalina Madueño.

Al respecto, ha señalado la importancia de adoptar esta decisión en un momento como el actual, “con una elevada inflación y una gran incertidumbre internacional”. “Es ahora cuando tiene más sentido impulsar esta medida, ya que los pensionistas no tienen capacidad de reacción en estas situaciones. Con la fórmula del PP, la subida era siempre de un exiguo 0,25 por ciento, que en este contexto hubiera supuesto una fuerte pérdida del poder adquisitivo”, ha aclarado. Madueño ha explicado que, en 2018, la pensión media de jubilación en Jaén era de 904 euros, mientras que en este ejercicio de 2023 será de 1.123 euros, es decir, 209 euros más. “Con la fórmula, la pensión media sería un 23 por ciento más baja”, ha agregado.

La representante del Ejecutivo en la provincia ha explicado que este incremento es “totalmente compatible con el saneamiento del sistema: “Las cuentas del Sistema Público de Pensiones están fuertes, porque las medidas de protección y mejora de la calidad del empleo, impulsadas por la reforma laboral y otras normas, están mejorando los ingresos y avanzando hacia el equilibrio presupuestario”, ha analizado. En 2023, está previsto un ingreso récord por cotizaciones sociales, que llegarán a suponer el 10,9 por ciento sobre el total del PIB, “más de 152.000 millones de euros”.

La subdelegada también ha puesto el acento en la certidumbre que ahora tienen los pensionistas de este país: “Hasta ahora, no había una fórmula cierta de revalorización, lo que hacía que la evolución de las pensiones estuviera en manos de la discrecionalidad del Gobierno de turno. Con la medida que hemos aprobado, hemos dado un paso decisivo para que el poder adquisitivo de los pensionistas esté garantizado de forma permanente”, ha agregado.

La subdelegada ha indicado, igualmente, que el Gobierno también ha acordado el incremento de las casi 5.000 pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, así como del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que será, de manera extraordinaria, del 15 por ciento, tal y como se dispone en el Real Decreto-Ley de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y a otras situaciones de vulnerabilidad. Esta nueva prestación llega a casi 12.000 hogares y protege a casi 37.000 jiennenses, de los que más 16.000 son menores de edad.

En concreto, y en el caso de la provincia de Jaén, el importe de la nómina de las pensiones del mes de diciembre de 2022, es decir, antes de la subida, fue de 130,82 millones de euros. En enero de 2023, la previsión es que esa cuantía ascienda a casi 142 millones de euros. “Es un incremento de casi 12 millones de euros para la provincia de Jaén y que ayudarán a este importante colectivo a hacer frente a la inflación. El Gobierno está dando pasos para blindar el sistema y garantizar recursos dignos y suficientes a los pensionistas”, ha concluido.