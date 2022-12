La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén, María Auxiliadora del Olmo ha reprochado hoy al PSOE jiennense su actitud, asegura, “reiteradamente dañina” con la provincia porque “no hacen otra cosa salvo inventar fake news para intentar crear una imagen incierta de la situación de la sanidad”. Eso sí, ha dicho que lo pueden seguir intentando las veces que quiera, “que aquí estaremos nosotros para desmontar una a una todas sus mentiras” aunque les ha aconsejado que “mejor se dedicaran a trabajar por la provincia porque para eso se supone que están”.

Del Olmo ha lamentado que el PSOE haya usado una época de vacaciones para “hacer creer que no hay profesionales sanitarios atendiendo a los jienneses”. Es falso y “lo más lamentable de todo es que los socialistas lo hacen sabiendo cuál es la verdad”. El PP asergua que «saben perfectamente que en estos días por las vacaciones y días festivos puede haber casos muy puntuales de algún cupo de médico que demore las citas pero en ningún caso es algo generalizado. Por lo tanto, el alarmismo socialista es un puro invento, son el Grinch de la sanidad jiennense”.

No pareciese en opinión de la dirigente popular que el PSOE haya gestionado la sanidad andaluza casi 40 años porque “parecen a veces desconocer por completo el sistema aunque viendo que se encargaron más de sus asuntos internos que de Andalucía, no es de extrañar”. Pero “haciendo presencia del espíritu navideño vamos a darles un voto de confianza y a pensar que el desconocimiento no es malintencionado”. Por eso ha explicado que la demora que pueda ocurrir en estos días se debe a permisos de los profesionales, “que parece que a los socialistas se les olvida que todos tienen derecho a descansar”, pero a pesar de las vacaciones y las bajas que ocurran en estas fechas, “desde las distintas áreas se trabaja para mantener la atención sanitaria a pesar de la escasez de médicos”.

Pero cuando “acusamos al PSOE de crear fake news lo decimos con total convencimiento de que a eso se dedican puesto que el bulo de que no hay fondos para abonar las nóminas es eso, una fake news socialista”. Por tanto, ha asegurado Del Olmo que “es absolutamente falso que no haya fondos, de hecho, se ha abonado ya con absoluta normalidad la nómina y la paga extraordinaria de diciembre, “otra mentira del PSOE desmontada”, ha apostillado.

«Como ya se comunicó el pasado 20 de diciembre, en un ejercicio de transparencia y comunicación con los trabajadores del SAS, por parte de Hacienda se ha reclamado un ajuste de carácter puramente técnico y nada excepcional (ni en la gestión pública ni en general en la elaboración de nóminas) que afecta a la nómina complementaria, es decir, a algunos complementos adicionales asociados a guardias, productividad, atención continuada. Estos ajustes se producen con relativa normalidad, al igual que ocurre en cualquier otro ámbito laboral. En este caso, los trabajadores afectados, en torno a un 30% del total, dejarán de percibir de media 182 euros en diciembre que se les abonará en enero», aseveran los populares.

“En absoluto se puede vincular este hecho a una falta de liquidez ni estructural ni coyuntural por lo que solo podemos pensar que detrás de esta información hay muy mala intención del PSOE de tratar de dañar la imagen del SAS y sacar rédito político”.

Por tanto, Del Olmo ha llamado a la tranquilidad, que esto es algo normal, un reajuste habitual en todos los trabajos y “entendemos que esto se debe a la desesperación de la oposición que ya no saben por dónde atacar a la sanidad ni cómo soliviantar a los trabajadores pero pueden estar tranquilos porque ya saben que gobernando el Partido Popular la sanidad está en buenas manos y seguiremos trabajando para seguir mejorando sus condiciones tal y como hemos hecho hasta ahora”.