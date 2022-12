La provincia de Jaén bate su récord de exportaciones en el período de enero a octubre de 2022, alcanzando los 1.253 millones de euros. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, quien ha subrayado que la provincia ya no sólo tiene una importante potencialidad productora, sino que también comienza a vender sus productos.

“En un contexto de incertidumbre económica, Andalucía demuestra su fortaleza económica, no solamente fruto de las medidas implementadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino también con los buenos datos en materia de exportación”, ha señalado el delegado. Los 1.253 millones de euros exportados por la provincia representan un crecimiento interanual de casi el 25%: “hablamos de un récord histórico, somos la tercera provincia que más crecimiento genera en Andalucía, por detrás de Cádiz y Sevilla”, ha subrayado Jesús Estrella. Destacan los datos del mes de octubre, en el que Jaén facturó 124 millones de euros (un 16,1% más respecto al mismo mes del año anterior). En este punto, el delegado ha puesto en valor el papel de Extenda, la empresa pública de la Junta de Andalucía que promueve la internacionalización de las empresas: “su ayuda a la hora de asesorar a las empresas, así como a la hora de atraer inversores es importante para los buenos resultados de la provincia de Jaén”. La provincia de Jaén es donde mayor crecimiento ha experimentado, de toda Andalucía, el trabajo de Extenda”, ha señalado Jesús Estrella.

En lo que se refiere a número de empresas exportadoras, Jaén suma 1.349 en los diez primeros meses del año 2022, de las que el 25,7% son exportadoras regulares (más de cuatro años consecutivos exportando). “Jaén está dejando de ser una provincia meramente productora para ser también una provincia que comercializa”, ha destacado el delegado del Gobierno. En este sentido, cabe destacar que son cerca de 1.000 empresas en toda la provincia las que están comenzando una actividad exportadora en los últimos tres años.

En cuanto a los productos que la provincia exporta, destaca el capítulo referido a máquinas, aparatos y material eléctrico, con 465 millones de euros, lo que supone el 37% del total; el aceite de oliva se sitúa en segundo lugar, con 310 millones de euros (24,7% del total de exportaciones); el tercero de los capítulos es el referido a plásticos, en el que Jaén ha exportado 108 millones de euros, incrementándose en casi un 30% respecto al ejercicio anterior. “Estamos avanzando como provincia en la diversificación de la economía: demostramos que somos más competitivos e incorporamos un mayor componente tecnológico en nuestras exportaciones”, ha explicado Jesús Estrella. En cuanto a los mercados a los que la provincia exporta, las ventas han crecido en 14 de los 15 primeros: sube de forma significativa el caso de Alemania, con 318 millones de euros; 235 millones de euros a Italia; 142 millones en el caso de Portugal y 85 en las exportaciones dirigidas a Estados Unidos.

Igualmente, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén ha puesto en valor el superávit de la provincia, con 204 millones de euros. “Todos estos datos no serían posibles sin el empoderamiento, la capacitación y la capacidad de asumir riesgos por parte de los empresarios, a los que felicito por su carácter emprendedor y por su determinación a la hora de seguir superando todo tipo de adversidades para demostrar el músculo que tiene la provincia de Jaén en el tejido empresarial”, ha subrayado.

Jesús Estrella ha valorado igualmente el impulso de la Junta de Andalucía a la estrategia de internacionalización de la economía andaluza para ampliar los mercados y que cuenta con un presupuesto de 618 millones de euros: “cada euro que se invierte retorna en riqueza y empleo en Andalucía y en la provincia de Jaén, como se pone de manifiesto en los datos de exportaciones”, ha concluido.