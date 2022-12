El PSOE lamenta que la Junta de Andalucía tiene Centros de Salud en la provincia de Jaén “que ya no dan cita hasta después de Reyes Magos” y pregunta a Moreno Bonilla “si es que hay jiennenses que no tienen derecho a enfermar durante estas dos semanas de fiestas”. La parlamentaria Ángeles Férriz denuncia que la Junta de Andalucía “sigue incumpliendo su compromiso” de acabar con la espera en la Atención Primaria y señala que hay centros de salud en Jaén que están dando ya citas para el 9 de enero. Reitera que ésta es “una situación inaceptable que no se producía en 2018” y que “es un deterioro del servicio sanitario que se ha materializado en estos últimos dos años y que por tanto sólo es atribuible a la gestión del PP al frente de la Junta”.

Férriz advierte que los Presupuestos aprobados por la Junta para 2023 “no contemplan precisamente la solución a este problema” y vaticina que la sanidad pública “va a seguir cayendo en picado” en el próximo año. “No hay voluntad por parte de Moreno Bonilla de reactivar la sanidad pública ni la atención primaria, porque la estrategia dibujada en los Presupuestos está clara: aumentar los fondos y las derivaciones a la sanidad privada”, alerta.

La parlamentaria afirma que ésta es “una situación insoportable para pacientes y familias”, que se ven obligados “a ir a Urgencias o directamente a la consulta privada” para poder ser atendidos de sus dolencias, ya que en muchos casos “no pueden esperar 15 días para que les vea el médico”.

A esto se une “el desprecio y el maltrato” de la Junta al personal sanitario, al que “ha ‘felicitado’ las fiestas con un recorte del complemento salarial”. “Lo último que nos quedaba por ver es a Moreno Bonilla dejando a miles de profesionales sanitarios sin paga complementaria de Navidad porque dice que se le han acabado los fondos y que ya en enero intentarán ponerse al día. Es una vergüenza total”, reprocha Férriz, quien pregunta “si el presidente y los consejeros también se han quedado sin paga por falta de fondos”.

La parlamentaria muestra el apoyo total del PSOE a los profesionales de la sanidad pública y afea a Moreno Bonilla que “no sea capaz de ponerse en el lugar de esas miles de familias a las que ha dejado sin parte de su paga en diciembre”. “Moreno Bonilla sólo se pone en el lugar de los ricos, a los que ha regalado una cuantiosa paga extraordinaria con la eliminación el impuesto de patrimonio”, recuerda.