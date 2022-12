El concejal y viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Linares, Enrique Mendoza Casas, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha analizado el proyecto de Presupuesto Municipal para 2023 presentado por el equipo de Gobierno de PSOE-IU. Mendoza ha explicado que “este presupuesto se nos ha presentado a los Grupos Municipales en Comisión del lunes, e incomprensiblemente el concejal de Hacienda nos informó que teníamos el plazo de 2 días para analizarlos y presentar las enmiendas”. “Nuestra postura fue oponernos y solicitar un plazo más amplio, pero no se ha concedido, y se celebrará una Comisión mañana día 22 y acto seguido se convocaría el Pleno, porque según el concejal tienen que aprobarse antes del 31 de diciembre”. “Al anterior equipo de Gobierno no le dejaron aprobar unos presupuestos para 2022 porque decían que con cuatro comisiones no era suficiente, pero lo cierto es que ahora nos dan dos días y se quedan tan campantes”, recuerda Mendoza. “Este es el PSOE, el que dice una cosa y hace otra, y lo llevamos viendo casi seis meses”. El viceportavoz popular explica que “en esa Comisión del lunes pudimos ver que faltan informes, pero al parecer también les da igual”. “Y es que la única razón es que hay que aprobarlos antes del 31 de diciembre para que el señor Perales no quede otra vez en ridículo, y porque les da exactamente igual Linares, la oposición y los ciudadanos, y lo único importante para el PSOE es tapar las vergüenzas del señor Perales”. “Estos son los que decían que iban a contar con todos”.

Mendoza ha destacado que “analizado este proyecto, nos encontramos con una Presupuesto al que califico como ‘amorfo’, sin determinación de actuaciones concretas en muchos casos, y cuyo único objetivo es preparar las elecciones de mayo de 2023”. “Además, en él se echan de menos partidas muy importantes, incluso prometidas, que ahora no se contemplan”. “Este Presupuesto no es el que necesita nuestra ciudad”, afirma. “Además, la inversión de la que habla el señor Perales es la que proviene de fondos europeos o de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno, porque en estos seis meses, este equipo de Gobierno no ha conseguido ni un euro de inversión para Linares”. “Hay que gastar el remanente como sea, hacer un Plan de Pavimentación en esta época que además perjudica gravemente al Comercio y Hostelería, hay que celebrar muchos catering, pero lo que es buscar inversión y mucho menos conseguirla, cero”.

En cuanto al análisis de las partidas, Mendoza destaca que no está contemplado el Plan de Empleo Local, “uno de los motivos en los que se basaba la moción de censura, y que en este presupuesto no existe”. “Sí es verdad que en rueda de prensa el señor Perales dijo que se haría con el remanente, algo curioso porque no sabemos cuándo se hará la liquidación y tampoco cuándo va a estar disponible, pero apuesto que no va a estar disponible antes de las elecciones”. “Pero es más curioso que el concejal de Hacienda diga que no va a haber este Plan de Empleo porque ya hay planes de empleo de la Junta de Andalucía”. También ha subrayado que, por ejemplo, no se contemplan partidas para el PGOU, y por otra parte, ha destacado el caso de la subvención del Linares Deportivo, que se mantiene en 30.000 euros, y ha explicado que “los 100.000 euros que se anunciaron para este año son mentira, porque ahora solo hablan de 70.000, y los 30.000 restantes son los que se contemplan para 2023”. “Tampoco hay ni un solo euro para los eurotaxis, algo que se aprobó en Pleno por unanimidad a través de una moción presentada por el PP”. Y, por último, destaca el tema de la pista de atletismo, y recuerda que “la concejala dijo en el Pleno que en el Presupuesto venía una partida para este fin y ahora no viene, pero es que además, el concejal de Hacienda dice que eso no se dijo en el Pleno, y la realidad es que solo hay que escucharlo”.

“Ante todo este desaguisado, el PP como partido responsable y que persigue siempre el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de Linares, registrará esta misma mañana una serie de enmiendas de eliminación, minoración, ampliación y nueva creación”, ha subrayado. En cuanto a las de ampliación, que se han presentado 11, destaca la petición de aumento de las partidas vinculadas al mantenimiento de vehículos de Protección Civil y SPEIS; el vestuario de bomberos; estudios y trabajos técnicos; el aumento de la transferencia a la Estación Linares-Baeza; la ampliación de la partida de actividades de Comercio; la programación de Participación Ciudadana y Bienestar Social; el mantenimiento de edificios de Servicios Sociales; y el patrocinio del Linares Deportivo “para consolidar lo que se venía dando”. “Estas enmiendas ascienden a 146.000 euros”.

Por otra parte, y en cuanto a las 15 enmiendas propuestas de nueva creación, el concejal popular ha destacado la creación de un edificio de usos múltiples y la rehabilitación de la pista de tenis en la Estación Linares-Baeza; la revisión del PGOU, “un tema del que tanto hemos escuchado su necesidad por parte del PSOE y no está en el presupuesto”; la creación de una subvención periódica de carácter anual para cofradías “justificada por la declaración de nuestra Semana Santa como Interés Turístico” por un valor de 34.000 euros; mejoras en el acceso al Centro ‘Paqui Rojas’; la intervención en el Hospital de Los Marqueses; y un paquete de medidas contempladas en la agenda el anterior equipo de Gobierno y que estaban pendientes de realizarse, como la construcción de un parque infantil en ‘La Andaluza’; la rehabilitación del Polideportivo de ‘La Paz’; la rehabilitación y el embellecimiento de la Calle Nueva, las distintas plazas de la ‘Estación de Almería’ y la plaza Julián Jiménez; la rehabilitación de Teatro Cervantes y el lucernario de la Biblioteca Municipal; y además la propuesta de subvención para los taxis adaptados a personas con movilidad reducida, o un patrocinio con la iniciativa ‘RAMPA’ y su apuesta por la cultura. “La enmiendas de ampliación y de nueva creación suman un total de 865.000 euros totalmente equilibrados en nuestra propuesta”, ha explicado.

Por todo ello, Mendoza ha pedido al equipo de Gobierno de PSOE e IU “que recapaciten y que dejen de pensar en la Elecciones de mayo de 2023, que nos sentemos cuantas veces sea necesario, que se convoquen las comisiones que sean necesarias, y que intentemos sacar adelante unos presupuestos que sean buenos para la ciudad, y no solo buenos para PSOE e IU, porque en muchos casos de los que se nos presentan en estos presupuestos, lo único que se busca es hacer cosas que les beneficie para esas elecciones”. “Vamos a ocuparnos más de lo que de verdad importa, y vamos a demostrarles a los linarenses que lo que importa es la ciudad y los ciudadanos, y para eso siempre van a poder contar con el Partido Popular”.

