Estudiantes de centros educativos de la provincia participaron ayer en la II Feria MOST, enmarcada en el proyecto europeo titulado Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities (MOST), financiado por el Programa Marco de I+D+i H2020 y liderado en la Universidad de Jaén por la investigadora Marta Romero Ariza, en el que participan 23 instituciones de 10 países europeos.

En esta tercera edición de la feria MOST, estudiantes y docentes de diferentes niveles educativos, desde Educación Infantil hasta educación de adultos, han presentado los proyectos de escuela abierta implementados en los centros educativos implicados en MOST. En los proyectos de escuela abierta de este curso han participado 618 estudiantes y 62 docentes de distintos centros educativos de la provincia de Jaén.

El proyecto MOST pretende generar una ciudanía comprometida y alfabetizada científicamente que aprende ciencia y sobre ciencia participando en el diseño de soluciones a los actuales retos ambientales. El trabajo se articula en torno a proyectos interdisciplinares, inter-generacionales e intersectoriales, en los que colaboran escolares, docentes, personal investigador, administración y empresas, en la co-construcción de un mundo más sostenible, justo y solidario.

La conferencia inaugural corrió a cargo del profesor de Secundaria Joaquín Ayerbe López que habló de ‘Reinventa tu ciudad. Mejora de la conciencia ambiental mediante ABP en Educación Secundaria’

Marta Romero subrayó que la feria ha sido “todo un éxito. La conferencia ha suscitado mucho interés y numerosas cuestiones, y ha resultado interactiva y emocionante”.

La III Feria MOST fue inaugurada ayer por la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, María Dolores Escarabajal; vicedirector del Centro de Profesorado de Jaén, Julio Rodríguez, junto con Marta Romero.