El viceportavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares, Enrique Mendoza Casas, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa con la intención de «desmontar» los argumentos para la moción de censura, y ha criticado que el equipo de Gobierno presente unos presupuestos para 2023 sin informar, asegura, antes a la oposición.

El concejal popular ha asegurado que «el Ayuntamiento citó a la prensa para la presentación de los presupuestos pocas horas después de convocar el PP la comparecencia de esta mañana». “Si nuestra convocatoria de rueda de prensa de hoy ha servido para que el señor Perales se ponga las pilas y empiece a trabajar en el tema de los presupuestos, la damos por válida, pero es verdad que en ningún caso en la forma que lo hecho”.

“Asistimos nuevamente a un esperpento, ya que hoy convocan una rueda de prensa a las 12 para presentar los presupuestos para 2023, y es la primera noticia que tenemos los grupos municipales sobre ellos, porque no se nos ha llamado, no ha existido ni una comisión, por lo que nos tememos que esa comparecencia va a tener como único objetivo tapar sus vergüenzas y vuelva a mostrarnos una nueva pantomima de las que ya nos tiene acostumbrados”, ha afirmado.

“El señor Perales capitaneó una moción de censura basada en dos aspectos, y por un lado dijo que éramos un Gobierno en minoría (10 personas), y hasta hace unos días el equipo actual tenía 9 miembros, y ahora 10 con la nueva concejal, por lo que se cae ese motivo, ya que son los mismos pero con 7 liberados y costando 150.000 euros más que el anterior equipo a las arcas municipales”. Y en segundo lugar, apelaban a que no había presupuestos, asegura, “algo que era insostenible para Perales, por lo que en cinco días desde su toma de posesión presentaría los presupuestos de 2022, y ese fue el primer paso para la gran mentira que llevamos viviendo 5 meses”. “Luego dijo que esos presupuestos eran inviables porque el Ayuntamiento había hecho 30.000 operaciones contables, y es que anualmente se realizan entre 60.000 y 65.000 operaciones y estábamos a mitad de año, luego ese no era el motivo”. “No sé si es más peligroso para nuestra ciudad tener a un alcalde mentiroso o un alcalde que ni siquiera sabe cómo funciona en Ayuntamiento, pero lo cierto es que ambas cosas se están dando”, ha subrayado.

“Descubierta la gran mentira de que no iba a haber presupuestos para 2022, comenzó a nacer la segunda gran mentira, y es que dijo que la ciudadanía podía estar tranquila porque habría presupuestos de 2023 en octubre, y luego apareció el concejal de Hacienda, el señor Palacios, para anunciar que se debatirían en pleno a finales de noviembre”. “Y es que con el señor Perales no se puede estar tranquilo, lleva 5 meses y la tranquilidad brilla por su ausencia, porque no nos podemos fiar ni de lo que hace, ni de lo que dice”, continúa Mendoza. “El caso es que no ha habido presupuestos de 2022, ni una sola reunión con la oposición para hablar de los de 2023, y eso sí, ayer convocamos una rueda de prensa del PP y pocas horas después se convocó la comparecencia para presentar los presupuestos hoy a las 12 de la mañana, por lo que lo del señor Perales no es serio”. Además ha explicado que “antes de llevar los presupuestos a pleno deben ser presentados a los grupos municipales, se debe dar un plazo para posibles enmiendas, debatirlas y en su caso ser informadas por Intervención, llevarlos a pleno, y una vez aprobados hay un plazo de un mes para exposición pública y alegaciones, pero luego hay que cargarlos, lo que supone otro mes más”. “Con todo ello, hasta finales de 2023 no auguro que tengamos presupuestos, siempre y cuando al señor Perales no acuda a ninguna ‘treta’ de la que ya nos tiene acostumbrados, y si acude a ella lo haremos público y nos opondremos”.

Por otro lado, ha recordado que “Linares podría haber tenido unos presupuestos para 2022, porque el 7 de junio, el anterior equipo de Gobierno lo llevamos a pleno, y PSOE, IU y CILU consiguieron que no los tuviera, porque no nos dejaron votarlos”. “Y esto es por una única razón, y es que había que conseguir esa moción de censura porque de esa manera el señor Perales alcanzaba la alcaldía y además se aseguraba ser el candidato del PSOE a las elecciones de mayo de 2023, y esta es la verdad”. “En Linares no ha habido presupuestos 2022 porque Perales tenía que asegurarse ser el candidato, y le ha dado igual”. “Y hoy, 14 de diciembre de 2022 quiere presentar los presupuestos para 2023 a los medios de comunicación sin haberlos mostrado a los grupos municipales y sin haber celebrado ni una comisión sobre ello”. “El señor Perales hablaba continuamente de transparencia y que iba a contar con todos, y este es el mejor ejemplo”.

Mendoza sostiene que “Linares no se merece un alcalde como el señor Perales, que ocupó el sillón con mentiras, con falsas promesas, y que no hace nada más que ‘marear la perdiz’ con temas tan importantes como Linarejos o Santana, que vive de los réditos del equipo del Gobierno anterior, y que tiene descontentos a funcionarios y sindicatos”. “Además, ningunea a la oposición, tomando decisiones como la del alumbrado de Navidad, saltándose la opinión de los linarenses y los vecinos tampoco están contentos, pierde eventos de carácter nacional, y es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el sillón y ser el candidato, que es en lo que se basa todo lo que está haciendo”. Mendoza además, afirma que “le dijimos que no íbamos a permitir que utilizase el dinero público para hacer una precampaña, pero en su mano está gastarse ese remanente, que está gastando de manera indiscriminada, e incluso malgastando en actividades con grupos que están cobrando dinero triplicando lo que le pagó por lo mismo el anterior equipo de Gobierno”. “No vale todo, el dinero público se debe gestionar con responsabilidad, cosa que no se está haciendo”.

Por todo ello, finaliza Mendoza, “desde el Partido Popular exigimos responsabilidad, transparencia, honestidad y altura política, porque mal nos va a ir con un equipo de Gobierno que está totalmente descoordinado, porque entre ellos no saben quién hace una cosa o la otra, como ha ocurrido con las luces de Navidad”. “Linares está sumido en un caos, porque van a salto de mata, van a empujones, y eso quien lo paga es la ciudad”.