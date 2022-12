El atleta linarense Paralimpico, José Antonio González Aouita, realizó el pasado día 4 de diciembre el Reto Solidario Subida Alto del Churi en el Valle de Camargo en Cantabria un Reto Solidario por la inclusión de los deportistas con Síndrome de Dow en los Juegos Paralimpicos.

La subida al puerto se dio junto a los atletas paralimpicos Javi Conde de Basauri, ganador de 7 medallas en los Juegos Paralimpicos, Jon Salvador de Bilbao, ganador del Maratón del Sáhara, Miguel Bárcena de Cantabria, Campeón de España e Iñaki Hernández de Erandio, experto maratoniano.

Un reto un proyecto #Down que se está realizando en reinvindicacion para que el Comité Paralímpico Internacional incluya la categoría de los deportistas con Síndrome de Dow en los Juegos Paralimpicos de París 2024, ya que actualmente no tienen su categoría funcional y no pueden participar atletas como Mikel García, campeón del mundo de 1500, Manu Castellanos, Campeón de Europa de 800 mts o Blanca Betanzos, campeona del Mundo de 400. Los padres de Mikel García Gotzon García realizaron una recogida de firmas en Change.org donde han recogido más de 100.000 firmas y el asunto llegó al Congreso de los Diputados, apoyando el Congreso la inclusión de los deportistas Down; así como hace unos meses el Parlamento Andaluz y el Comité Paralimpico Español. Países como Francia, Italia , y Portugal y Alemania entre otros están apoyando está reivindicación. Atletas como Javi Conde, Aouita, Jon Salvador, Miguel Bárcena e Iñaki están realizando subidas en todo su territorio nacional como reivindicación por la inclusión de los deportistas con Síndrome de Dow en los Juegos Paralimpicos. La próxima subida será al Tourmalet en Francia , La Pandera en Jaén, y la Subida Puerto de Los Machucos en Cantabria entre otras.