Me siento conmovido por las declaraciones de la Subdelegada del Gobierno en Jaén, por las inversiones en infraestructura ferroviaria, en la línea Jaén-Madrid por Despeñaperros, que de antemano agradezco.

No obstante he de comentar lo siguiente, porque da la sensación o pretensión, de que es el PSOE quien apuesta por el ferrocarril, echando su abandono al PP, nunca mas lejos de la realidad .

Hagamos un poco de historia para que el ciudadano de a pie tenga información y luego decida.

Año 1992, fue la inauguración de la primera línea AVE Madrid-Sevilla, y hasta el día de la fecha la conservación y mantenimiento de la vía, ha sido casi nulo ¡pruebas! hoja de ruta y veremos la velocidad que circulan los trenes, y ahí está la respuesta, por lo que las preguntas tanto al ministerio como a la empresa Adif sería:

¿Por qué no pueden circular los trenes al tipo de velocidad establecido? Porque la vía no está apta para circular a dicha velocidad

¿Dónde está el dinero de esa conversación y mantenimiento presupuestado el PGE anualmente? Presuntamente desviados

¿Dónde está la fiscalización de los dineros presupuestados en los diferentes ejercicios, y que no se han ejecutados? Presuntamente en la construcción de líneas Aves

Esas son las consecuencias de que la vía no esté apta para circular los trenes a la velocidad establecida, y así no poder ser competitiva, todo esto durante 30 años, y ahora que la UE apuesta por el tren por el cambio climático con subvenciones, vienen nuestros políticos a ponerse medallas.

Pues no, ni PP ni PSOE, que son los que han gobernado, no sólo han hecho su mantenimiento sino que han propiciado su abandono y desmantelamiento en favor de las líneas AVEs, abandonando pueblos, territorios, creando el reto demográfico y la España vaciada, y una vez más en épocas de elecciones, ofrecen migajas, para quitar cuatro limitaciones, si la vía estuviera apta para circular a 160km/h, los 370+100km que separan Jaén de Madrid, se harían en 2h 20m, y a 220km/h, se harían en 1h 50m, todavía siguen empeñados en seguir construyendo líneas aves, y no aprovechar las sinergias,.

La remodelación de la vía convencional oscila sobre los 0.8/1M€ por km, mientras que la vía Ave oscila sobre los 15M€ por km. ver para creer

Luis Marín. Responsable plataforma defensa del ferrocarril de Linares Baeza y Jaén