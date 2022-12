El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido esta mañana en Jaén la presentación del proyecto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX), donde ha anunciado una inversión de 222 millones de euros para la puesta en marcha de este proyecto, que permitirá crear más de 2.600 empleos en seis años.

El jefe del Ejecutivo, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo con la reindustrialización y la cohesión territorial, que convertirán a Jaén en “motor de investigación e innovación, con una apuesta por sectores punteros en el ámbito tecnológico, la digitalización y el conocimiento”. “A través del Ministerio de Defensa y de este importante proyecto, las políticas de I+D+i echarán raíces en este territorio, se impulsará el desarrollo económico y Jaén se posicionará en primera línea de la industria de la seguridad y la defensa”, ha aseverado. Pedro Sánchez ha subrayado la posición de liderazgo de España en la respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania. De este modo, el presidente del Gobierno ha puesto de relieve el descenso del paro en más 33.000 personas, el segundo mejor registro histórico en un mes de noviembre, así como el dato de la inflación, que se sitúa 3,4 puntos por debajo de la media de la Eurozona gracias al paquete de medidas del Ejecutivo.

«Crecemos más, al tiempo que protegemos a la clase media y trabajadora de nuestro país y avanzamos en la reindustrialización y la modernización con nuevos proyectos basados en la digitalización y la transición ecológica», ha

afirmado Pedro Sánchez, que ha realzado la capacidad transformadora de los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación, con los que el Gobierno está articulando su proyecto de país, con una inversión de más de 31.000 millones de euros de fondos públicos que movilizarán, a su vez, inversiones privadas adicionales.

El presidente del Gobierno ha valorado también el esfuerzo del Gobierno por reforzar la cohesión territorial en todo el país. “Hoy en Jaén apostamos por la reindustrialización basada en las nuevas tecnologías, así como por el equilibrio y la cohesión territorial de España; con proyectos tan importantes como este Centro, que serán fuente de generación de riqueza y empleo de calidad en muchas provincias”, ha asegurado.

Tres grandes proyectos de innovación en torno al CETEDEX

Durante su intervención en Jaén, el jefe del Ejecutivo ha remarcado los tres grandes proyectos en los que se articula la creación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación. En este sentido, Pedro Sánchez ha detallado la puesta en marcha del Proyecto de Sistemas Anti-Dron, que incluirá la creación de un Centro de Desarrollo y Experimentación de Defensa antidrones.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha anunciado el desarrollo del Proyecto de Vehículos Autónomos y Conectados, que implicará la creación de un centro tecnológico de plataformas terrestres, sistemas avanzados de apoyo a la conducción y vehículos inteligentes; así como la puesta en marcha del Proyecto de Inteligencia Artificial, con el desarrollo de un Centro de Tecnología en Inteligencia Artificial para el impulso de tecnologías relacionadas con esta materia.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha reiterado la doble apuesta de país por la reindustrialización y la mayor autonomía estratégica, con la vocación de posicionar a España a la vanguardia en sectores estratégicos. “La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial va a convertir a España en un referente internacional en la transformación hacia una economía del dato con una IA integrada en las cadenas de valor de todo nuestro tejido industrial”, ha realzado el presidente.

Compromiso con la provincia de Jaén

El presidente del Gobierno ha puesto de relieve el compromiso del Gobierno con el desarrollo y las infraestructuras de la provincia de Jaén. “Los proyectos tecnológicos que presentamos hoy también tendrán un efecto catalizador de atracción de inversión privada y tejido industrial en Jaén, generando aún más empleo, riqueza y oportunidades para esta provincia”, ha destacado. El jefe del Ejecutivo ha incidido en el impulso que el CETEDEX supondrá para Jaén en todos los vectores de crecimiento y desarrollo socioeconómico. En este sentido, Pedro Sánchez ha subrayado las oportunidades de empleo que generará este Centro para los jóvenes formados en el territorio, así como la apuesta del Gobierno por infraestructuras fundamentales para la provincia, como la A-32 entre Bailén y Albacete, la conexión por ferrocarril con Madrid o el acceso a internet de banda ancha ultrarrápida, que ya permite una mejor conectividad en más de 60 municipios y más de 30.000 hogares y empresas de Jaén.

El presidente de la Diputación valora la gran oportunidad que supone para la provincia la creación de Cetedex

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha participado esta mañana en la presentación del proyecto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación en Jaén, que se instalará en terrenos del polígono industrial Nuevo Jaén de la capital. “Hoy es “un día importante para la ciudad y la provincia de Jaén y una gran oportunidad para nuestra tierra”, ha enfatizado Reyes en este acto, donde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha encargado de anunciar esta iniciativa, que se hará realidad tras el acuerdo que han firmado el presidente de la Administración provincial, el alcalde de Jaén capital, Julio Millán, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La importancia de este proyecto se refleja en las cifras de inversión y empleo que supondrá, “más de 220 millones de euros y la creación de casi 2.600 puestos de trabajo”, ha subrayado el presidente de la Diputación, quien ha valorado igualmente que de esta forma “la provincia jiennense se posiciona con fuerza en el terreno de las nuevas tecnologías, la innovación y la investigación, en buena medida gracias a nuestra universidad, que se está convirtiendo en un referente en esta materia”.

En cuanto a la puesta en marcha de esta iniciativa, que se basará en tres pilares fundamentales: los sistemas antidrones, los vehículos autónomos y conectados y la inteligencia artificial, Reyes ha explicado que dado que “una parte importante de su financiación procede de los fondos Next Generation, hay unos plazos de ejecución muy concretos”. Así, ha precisado que “en enero comenzarán las primeras acciones, con la firma del convenio con la UJA”, y ha apuntado que en este acto han estado presentes empresas no solo de Jaén, sino también del resto de España, relacionadas con la defensa”. En esta línea, Francisco Reyes ha resaltado “las sinergias que va a generar en nuestro territorio este proyecto, que va ser una gran oportunidad para la provincia de Jaén que agradezco a la ministra de Defensa”.

Un agradecimiento que ha hecho extensivo “al personal civil y militar con el que hemos trabajado durante mucho tiempo tanto el alcalde de Jaén como yo mismo” y, por supuesto, “al presidente Sánchez, por ese proceso de desconcentración de infraestructuras e instalaciones para llevarlas al resto del territorio nacional”. En este contexto, ha concluido poniendo en valor que “hayan elegido Jaén, que reunía las condiciones que el Ministerio de Defensa requería para un proyecto tan importante como el que hoy hemos tenido la oportunidad de dar a conocer”.

JAÉN MERECE MÁS SE REIVIDICA

Jaén Merece Más ha puesto en valor el anuncio hecho en Jaén por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para crear 2.600 puestos de trabajo en el futuro Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación Cetedex-Jaén. Desde Jaén Merece Más aluden a que la elección de Jaén es la consecuencia directa de las movilizaciones sociales de la ciudadanía alentadas por la plataforma, así como por la irrupción en la escena política de Jaén Merece Más en su lucha incesante, reivindicando inversiones para crear empleo y ante el olvido sistemático de las instituciones con la provincia jiennense.

Jaén Merece Más aplaude que en el discurso de presentación del proyecto Cetedex, que prevee una inversión inicial de 220 millones de euros, los representantes del Gobierno hayan hecho propio el discurso de Jaén Merece Más sobre la necesidad del equilibrio territorial y la cohesión económica y social, planteamientos que son el eje vertebrador de Jaén Merece Más y de la recién creda Federación de partidos de la España Vaciada, donde se aglutinan seis partidos, entre ellos Jaén Merece Más. Cabe recordar que Jaén Merece Más organizó movilizaciones ciudadanas tras el fiasco de la base logística Colce, un asunto que Jaén Merece Más proyectó hasta tener repercusión nacional y por el que se llegó a presentar una denuncia penal ante los juzgados de Madrid. Desde el partido provincialista se alegran por el anuncio de implantar Cetedex en Jaén, pero advierten que estarán alertas para que lo anunciado hoy fructifique y se haga realidad para que no termine siendo una promesa más incumplida en fechas previas a año electoral. Es notable la pujanza de Jaén Merece Más en el escenario político tras ser la cuarta fuerza más votada en la provincia de Jaén en las pasadas elecciones andaluzas, donde se quedó a sólo 2.800 votos para entrar en el parlamento andaluz, y a menos de 200 votos del PSOE en el caso concreto de la capital jiennense, localidad elegida por el Gobierno para instalar el Centro Tecnológico Cetedex.

Domínguez exige a Paco Reyes que “no consienta que el CETEDEX vuelva a ser otro brindis al sol como el COLCE”

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha dicho que “estaremos muy pendientes” de que el anuncio que ha hecho hoy Sánchez no se convierta en “otra estafa más del PSOE” porque “desgraciadamente no podemos evitar acordarnos de otros grandes proyectos que los socialistas iban a traer a Jaén y nunca llegaron”. Resulta un tanto “inquietante” ver hoy a todos los socialistas jiennenses “adorando” a su jefe Sánchez en lugar de “ir con pies de plomo y pedirle que no nos vuelva a traicionar como ya ha hecho en otras ocasiones”.

El dirigente popular ha exigido que “la puesta en escena” que hoy ha hecho el PSOE “no se quede en otro teatro” porque sería “bochornoso” que el CETEDEX se convirtiera nuevamente en un acto de autobombo para que Paco Reyes y Julio Millán salgan en la foto pero después no haya nada más. Porque “ya sabemos que ni Reyes ni Millán van a defender seriamente a la provincia frente a Sánchez como ya demostraron con el COLCE, cuya supuesta apuesta no fue más que puro teatro”. Cuando se adoptó la decisión de darle el Plan COLCE a Córdoba se mostraron muy dignos y muy en su papel de defensores de Jaén, incluso supuestamente enviaron una carta a la ministra Calvo pidiéndole explicaciones, “explicaciones que, por cierto, dos años después no han llegado”. Los jiennenses aun no entienden por qué el PSOE “nos traición, por qué se rieron de nosotros de aquella manera, por qué jugaron con nuestras esperanzas”, y ahora “tenemos que contemplar cómo le ponen la alfombra roja a Sánchez para que venga una vez más a hacer un anuncio que mucho se parece a la estación intermodal que anunció Pepiño Blanco y que aun seguimos esperando, o a aquel Plan Activa de Zapatero que supondría una apuesta de empleo que jamás se llevó a cabo”. Y ha añadido el popular que “tampoco se nos olvidan los 230 millones de euros de la ITI que le correspondían al Gobierno de España y de la que los jiennenses no han visto ni un euro”.

Por supuesto, ha señalado que “toda inversión que llegue a la provincia de Jaén es buena y necesaria” pero entenderán los socialistas que “la pongamos en cuarentena y exijamos respuestas a determinadas cuestiones”. Por ejemplo, se ha preguntado Domínguez “dónde está la partida presupuestaria para el CETEDEX porque es lo principal para que este proyecto no sea otro brindis al sol”. Jaén necesita mucho del Gobierno de Sánchez y “desgraciadamente los jiennenses estamos acostumbrados a que vengan los socialistas a vender proyectos e inversiones que luego no se cumplen y mucho nos preocupa que con esto ocurra lo mismo”.

Teniendo en cuenta -ha continuado el dirigente popular- que Sánchez ha dejado a Jaén como la penúltima provincia en inversión en los PGE 2023, con apenas 69 millones de euros, “son razonables que nos asalten las dudas acerca de que este proyecto vaya a ser una realidad en esta provincia tan castigada por el PSOE”. Los jiennenses “ya no nos creemos los fuegos de artificio de los socialistas” porque es evidente que “la puesta en escena de hoy parece más un intento de salvar el gobierno de la Diputación”, ha aseverado Domínguez. “Vemos a Paco Reyes y al PSOE de Jaén bastante nerviosos, y no nos cabe duda de que ésta ha sido una llamada de socorro”, pues a cinco meses de que Reyes se juegue perder el poder en Diputación “aparecen con otro nuevo conejo sacado de la chistera”.