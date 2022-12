La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha confirmado este jueves que “los hospitales andaluces y los hospitales de día específicos comenzarán hoy mismo a administrar el nuevo tratamiento, consistente en una inyección cada dos meses, que combina dos fármacos (rilpivirina y cabotegravir), a los pacientes con VIH”.

García, que ha participado en un acto de homenaje a profesionales, comunidad y supervivientes del sida, organizado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, con motivo del Día Mundial de lucha frente al Sida, ha detallado que “entre el 10 y el 15% de los andaluces con VIH, esto es entre 2.000 y 3.000 personas, podrán beneficiarse de este nuevo tratamiento y cambiar la medicación diaria por esta inyección intramuscular”.

La titular del ramo, que ha estado acompañada por el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha valorado como “espectacular” la evolución de la enfermedad en estos 40 años, desde que se detectaron los primeros casos, “cuando se morían los enfermos en nuestros brazos sin que pudiéramos hacer nada, hasta hoy, que la esperanza de vida de una persona contagiada roza la media de la población general”.

No obstante, la consejera ha insistido en que “no podemos bajar la guardia”, porque, “aunque se aprecia un progresivo descenso del número de nuevos casos de VIH, hemos pasado de 757 nuevos casos en 2015 a los 516 diagnosticados en 2021”, más del 90% de los nuevos casos son contagios por vía sexual y el 53% eran diagnósticos tardíos.

De este modo, ha señalado García, “necesitamos continuar avanzando en salud sexual y prevención, especialmente entre la población joven”, además de reducir el retraso diagnóstico, porque “es un serio problema de la infección por el VIH en tanto que implica un pero pronóstico y pérdida de calidad de vida de los pacientes; una mayor propagación de la epidemia y un aumento de los costes sanitarios”. Por tanto, ha dicho, “la reducción del retraso diagnóstico constituye uno de los principales retos de la respuesta a la epidemia del VIH desde la Consejería y el Plan Andaluz frente al VIH/Sida”, que dirige el doctor Javier de la Torre.

En esta línea, la titular de Salud ha explicado que la Consejería “está impulsando diversas estrategias para su mejora tanto en el ámbito comunitario como el sanitario con estrategias específicas en Atención Primaria y en los servicios de Urgencias”, en tanto que “garantizar que todas las personas con el VIH conozcan su estado serológico es una prioridad para el control de la epidemia”.

En este sentido, Catalina García ha destacado, como “un hito relevante que hemos logrado este año”, que “Andalucía es la primera comunidad autónoma que publica la cascada de VIH referido al año 2021 y además aportando los datos por subpoblaciones concretas (mujeres, mayores de 50 años, vía adquisición del VIH, nacionalidad, y vulnerabilidad)”. Además de que “hemos conseguido alcanzar en 2021 los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA y estamos trabajando para alcanzar los objetivos 95-95-95, que es lo establecido para 2030”.

Finalmente, y antes de entregar el Premio Honorífico a “una activista defensora de los Derechos de las Mujeres con VIH que nos dejó demasiado pronto”, Reyes Palacios, la consejera se ha referido al nuevo Plan Andaluz frente a las ITS, CIH y Sida (PAITSIDA), cuyas líneas maestras se han presentado en esta jornada conmemorativa. Así, ha explicado que “la misión de este Plan de Acción es facilitar la adopción y la implementación de las medidas necesarias que permitan orientar la organización de los servicios sanitarios y socio-sanitarios hacia la promoción de la salud, la prevención del VIH y otras ITS, mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas que viven con VIH; prevenir las complicaciones y comorbilidades asociadas al diagnóstico; su tratamiento, manejo y continuidad asistencial de estas patologías, así como reducir la estigmatización asociada a estas infecciones”.

Este plan, elaborado bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la dirección del Plan Andaluz de VIH/SIDA y otras ITS (PAITSIDA), con el apoyo metodológico de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, se desarrollará hasta 2030, alineado con las estrategias de ONUSIDA y del Plan de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS 2021-2030 en España.

La infección del VIH en Andalucía

En 2021 se notificaron en Andalucía 516 nuevas infecciones por el VIH, lo que supone una tasa de incidencia de 6,09 casos por 100.000 habitantes. El 13% ocurrió en mujeres y la categoría de transmisión más frecuente fue la de Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) con un 45%. La mayoría de los casos fueron en personas con edades entre 25-44 años (51%). El 29% de las personas con nuevo diagnóstico de VIH era originario de otros países. El 53,6% cumplieron la definición de diagnóstico tardío. En 2021 se notificaron en Andalucía 82 nuevos casos de sida, lo cual supone una tasa de incidencia: 0,97 casos por 100.000 habitantes.

En Andalucía, de 1984 a 2021 se han registrado 50.798 casos de VIH, 16.277 casos de SIDA y 11.713 fallecidos.

Asistencia sanitaria y la cascada del VIH en Andalucía en 2021

En todos los centros sanitarios públicos de Andalucía se garantiza a todas las personas con infección por el VIH, incluyendo las inmigradas, la asistencia sanitaria y el acceso al tratamiento antirretroviral, así como a las terapias de las comorbilidades.

La Cascada de VIH en Andalucía en 2021 es una herramienta que posibilita el seguimiento de la epidemia de VIH y sirve para evaluar las políticas emprendidas para frenar la epidemia y monitorizar si se alcanzan los objetivos establecidos por ONUSIDA de 90-90-90 (90% personas con VIH diagnosticadas, 90% en tratamiento antirretroviral y 90% con carga viral suprimida). Andalucía ha conseguido en 2021 los objetivos 90-90-90 y está trabajando para alcanzar los objetivos 95-95-95. En el primer indicador se alcanza el 90,38% de casos diagnosticados sobre la población total con VIH. En el segundo indicador, el 90,7% de las personas con VIH están en tratamiento. En el tercer indicador, el 91,9% de las personas usuarias en tratamiento están con la carga viral indetectable.

Tratamiento antirretroviral

En términos absolutos, en 2021 recibieron tratamiento antirretroviral en Andalucía 20.540 personas (354 personas más que en 2020), siendo el consumo total de dicho año de 95.429.402 € (2.055.663 € más que en 2020) y el gasto anual por cada paciente de 4.746 € (17 € más que en 2019).

Infecciones de transmisión sexual en Andalucía

En Andalucía entre el año 2015 y el año 2020, se han declarado 18.518 casos de ITS. El total de casos ha aumentado para todas las ITS hasta 2019. El número de casos declarados ha sido mayor para la infección gonocócica, seguida de la infección por Chlamydia trachomatis y de sífilis. En 2020 se produce un descenso que puede justificarse en parte por la pandemia de COVID-19.

Las causas por las que están aumentando las ITS son la mayor frecuencia de relaciones sexuales; la tendencia al abandono de los métodos preventivos, fundamentalmente el preservativo; la pérdida del miedo al VIH y sus consecuencias; el uso de aplicaciones de geolocalización y redes para relaciones sexuales y la introducción del chemsex (consumo de drogas con fines sexuales).

Se ha elaborado, y ya está en aplicación, un nuevo Procedimiento para la asistencia sanitaria para pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Andalucia con un abordaje integral y multidisciplinar de las mismas y cubriendo todos los aspectos de esta patología. El programa lleva unido un ambicioso proyecto de estudio de contactos en personas con ITS que esperamos mejore los datos actuales de esta patología.