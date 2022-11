La directora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano, y la consejera territorial, Irene Jiménez, han presentado la imagen de este cupón a la vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén, Pilar Parra, en un acto que ha tenido lugar en el Aula de Cultura de la Diputación.

Cinco millones de cupones reproducen una hermosa imagen de los campos olivareros jienenses bajo el lema ‘Jaén Mar de Olivos’ y el sello corporativo de la candidatura a patrimonio mundial de los paisajes del olivar en Andalucía.

“La ONCE se suma así al clamor colectivo de esta tierra por convertir a nuestro paisaje en patrimonio de la Humanidad”, dijo Sedano en su intervención. Y se mostró “muy orgullosa de enlazar los valores sociales que encierra el cupón de la ONCE, como un instrumento de transformación social, con los valores que hay detrás de ese mar de olivos que es la provincia de Jaén, que no son otros que los del trabajo, el esfuerzo, el coraje, la fuerza de voluntad y la solidaridad”, dijo.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.