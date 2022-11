El Colegio de Farmacéuticos de Jaén ha celebrado hoy la festividad de su Patrona, la Inmaculada Concepción, y lo ha hecho con un acto celebrado en la Casería de las Palmeras en el que se ha puesto de manifiesto la figura del farmacéutico, como pieza esencial en el cuidado de la salud de los ciudadanos.

En su intervención, el presidente de la institución colegial, Juan Pedro Rísquez, ha destacado que 2022 ha sido el año de la consolidación de la profesión farmacéutica y de la farmacia española: “Supone una gran conquista social ser la mayor red de farmacias comunitarias de Europa”, ha expuesto. “Comenzamos a dejar atrás la pandemia del Covid19 y consolidamos la figura del farmacéutico como el profesional sanitario más cercano y accesible. Muchos han sido los cambios que han reforzado nuestra profesión y la visibilidad del farmacéutico, cambios que han venido a quedarse al haber demostrado que el farmacéutico es un agente sanitario que ofrece mucho a la sanidad”, ha apuntado. No en vano, cada ciudadano tiene una oficina de farmacia a unos 200 metros de su domicilio. “Los farmacéuticos somos los profesionales sanitarios más cercanos a la población y piezas esenciales en el cuidado de la salud de la ciudadanía”, ha destacado.

El pregonero de la jornada ha sido el escritor Emilio Lara, uno de los mejores autores de novela histórica de la actualidad. En su pregón, Lara ha realizado una brillante intervención en la que ha abordado sus vínculos con los profesionales farmacéuticos desde temprana edad y la representación de la farmacia en la novela histórica. El escritor ha realizado una exaltación del “oficio de boticario” a través de la literatura, demostrando que ha sido una profesión siempre muy bien tratada por los escritores porque “somos muy conscientes de la importante labor sanitaria y social que siempre han tenido los farmacéuticos”.

Tras el pregón, el Colegio de Farmacéuticos de Jaén ha hecho entrega del Premio al Compromiso Social “Pedro Malo García”, al periodista jiennense Antonio Garrido Gámez. El premiado ha mostrado su agradecimiento por la concesión de este galardón, que lleva el nombre de “una persona cuya figura he estudiado mucho y fue un humanista y un periodista muy comprometido en su época”. Además, ha destacado el hecho de que sea un premio al compromiso social porque “es lo que he intentado hacer durante medios siglo de vida profesional. Me he comprometido mucho con mi oficio de periodista, pero también con la ciudad de Jaén”. Garrido suma su nombre a una lista de grandes profesionales de la Comunicación que han recibido anteriormente este reconocimiento, como Ángel Expósito, Bartolomé Beltrán, Cruz Morcillo o Asís Martín de Cabiedes.

Posteriormente se han entregado los diplomas de colegiados de honor a los compañeros jubilados; la “Aceituna de Oro” a los farmacéuticos que llevan 50 años colegiados y la insignia de la profesión a los nuevos compañeros. Este año como novedad, se han entregado dos menciones de honor a dos colegiadas por su amplia participación en la vida colegial, congresos, cursos, jornadas, etc. María Teresa García Rúa y María Teresa Poyatos Navas.

Junto al presidente del Colegio y vicepresidente del Consejo General, Juan Pedro Rísquez, ha estado el rector de la Universidad de Jaén; el delegado del Gobierno, Jesús Estrella; la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González; la vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Medina; la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Jaén, Estefanía Plaza, además de responsables instituciones, de colegios profesionales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.