La concejala de Igualdad, María José Camacho ha presidido el Pleno celebrado por el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Hoy se ha celebrado en la antigua Estación de Madrid el Pleno Institucional del Ayuntamiento de Linares para conmemorar el ‘Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’. La concejala de Igualdad, María José Camacho ha presidido el acto a la vez que ha hecho la lectura del Manifiesto majo el título «La Igualdad nos hace más fuertes contra la Violencia de Género». Posteriormente se ha dado lectura, como homenaje a su memoria, a los nombres de las mujeres y menores víctimas de asesinato por violencia de género.

Las diputaciones andaluzas y el Ayuntamiento de Linares consideran indispensable que mujeres y hombres conecten con la igualdad y que lo hagan juntos. Conectar con la igualdad es el primer paso para ahuyentar la resignación y desterrar el miedo, haciendo visibles los efectos de una violencia que no reconoce fronteras ni culturales, ni sociales, ni económicas; negar o no llamar a las cosas por su nombre contribuye a trivializar, cuando no a banalizar, a las mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone la peor de las injusticias.

El 25 de Noviembre fue designado por la Asamblea General de la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Ayuntamiento de Linares conmemora este día para manifestar su compromiso en la construcción de una sociedad igualitaria, que ponga fin a la violencia que atenta contra los valores democráticos y los derechos humanos. Por ello, desde las instituciones públicas deben llevarse a cabo acciones encaminadas a conseguir la igualdad total y luchar contra las múltiples violencias que sufren las mujeres en nuestra sociedad.

El Ayuntamiento, como institución que mantiene un vínculo muy cercano con sus ciudadanas, debe ejercer un papel prioritario en la lucha por la erradicación de las violencias contra ellas, con todos los recursos de los que disponga para la educación, la prevención y la detección de las desigualdades y de la violencia de género.

Si no puedes ver bien el vídeo del Pleno pincha AQUÍ.