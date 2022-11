Con la presencia del Excelentísimo Sr. Alcalde D., Javier Perales Fernández y la señora Concejala de Igualdad, Diversidad y Consumo Dª María José Camacho Santiago, se ha inaugurado en el día de hoy la exposición `Wear my shoes’.

Esta exposición ha sido realizada por todo el alumnado del CEIP Marqueses de Linares dentro del proyecto Erasmus+ KA 229 ‘Enrichment is the result of meeting’ y el programa de igualdad.

En ella podemos ver las obras artísticas que reflejan las investigaciones del alumnado según su edad sobre las diferentes realidades hoy en día entre hombres y mujeres.

Inspirada en la obra de la artista Leung Mee Ping titulada ‘Memorize the Future’, el alumnado ha investigado las situaciones de desigualdad o discriminación que viven las mujeres hoy en día y las han plasmado en diferentes obras.

A través de los ojos del alumnado podemos observar un recorrido por varios ámbitos, desde infantil hasta sexto de primaria se muestran obras pasando por las tareas domésticas, el deporte de élite o el contexto laboral.

Una exposición en la que se refleja la realidad y que tiene como objetivo fomentar la coeducación y la igualdad real dentro de nuestra comunidad educativa.

La exposición se realizará de forma simultánea en los centros de los países participantes en el proyecto Erasmus+ KA 229 del CEIP Marqueses de Linares, Grecia, Rumania e Italia. Este proyecto tiene como objetivo principal la internacionalización del centro y la adquisición de metodologías activas.

Desde se ha querido mostrar el agradecimiento tanto al alumnado como al profesorado, familias y en general a toda la comunidad educativa por su participación en esta exposición con el objetivo de fomentar los valores de coeducación e la igualdad.