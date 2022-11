La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares, Auxiliadora Del Olmo, ha informado hoy que se ha registrado una moción para solicitar al Gobierno de España que no revise el delito de sedición. Este documento también se ha presentado en la Estación Linares-Baeza con el fin de que se debata en la próxima sesión plenaria. “Nos unimos así a la propuesta del Partido Popular de Jaén en todos los Ayuntamientos de la provincia, para frenar el despropósito que Sánchez pretende imponer derogando el delito de sedición”. “En concreto, “pedimos retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición, así como cumplir, acatar y respetar la Constitución Española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y ratificar el artículo 2 de la misma”.

Del Olmo explica que “recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, el Gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención de reformar el delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”. “Dicha reforma fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de dicho artículo”. El 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que presentará una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desordenes públicos agravados. “Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez”. “Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquéllos que se levantaron contra nuestra Nación”. “En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos”, señala Del Olmo.

Con este anuncio, “el Gobierno de España retoma un peligroso precedente, el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los delitos que han cometido”. “Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta reforma, el Gobierno de España estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España”.

La portavoz popular sostiene que “ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política”. “El silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos”. “Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados en la ley, han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla”.

Del Olmo recuerda que “los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del Gobierno o de quien ostente su presidencia”. Y por consiguiente espera que “el PSOE de Linares no se rinda ante la barbaridad política que Sánchez pretende imponer derogando el delito de sedición, y apoyen esta moción, porque de lo contrario serían cómplices de este ataque a la unidad de España”.