No fue fácil, pero lo fue. El partido ante TT Tramuntana Figueras era una trampa que había que esquivar como fuera, y nuestro Tecnigen Linares pudo lograrlo. Llegábamos a este partido en unas condiciones muy atípicas. Primero, porque nuestra pareja de oro estaba sufriendo un “divorcio” temporal al estar Thip con su selección. Para sustituirla, hacíamos debutar a la india Ayhika Mukherjee. Aunque nuestros técnicos tenían total confianza en ella, no dejaba de ser un “melón sin abrir”, recién llegada a Linares y sin conocer la competición. Pero sin duda, Ayhika demostró que nuestra parcela deportiva no se había equivocado y resolvió sus tres compromisos con solvencia, demostrando un gran nivel de juego.

Roxana Istrate, por su parte, sufrió para ganar. Tuvo que tirar de la épica y sacar ese gen ganador tan personal que posee nuestra capitana. Cansancio; mucho cansancio acumulaba nuestra jugadora, a la que la competición y los desplazamientos le pasaron factura. El domingo tiene compromiso internacional, y después, podrá descansar un par de días para retomar lo que se nos viene encima.

Por su parte, Cristina Prieto trató de plantar cara a Claudia Caymel, y lo hizo en todos los juegos, si bien, a nuestra canterana se le hicieron demasiado largos.

A la ausencia de Thip y al cansancio de Roxana hay que sumarle, porque es de justicia, el enorme Niven de juego que mostraron las jóvenes jugadoras del TT Tramuntana Figueras, que a buen seguro, darán guerra a muchos equipos.

En lo que al partido se refiere, Ayhika venció a Clara Olivera por 3-0 en el primer punto. Roxana puso el 2-0 ante una espectacular Jana Riera, remontada incluida, en un punto que se llevaba por 3-2. En el definitivo quinto juego, llegó a ir perdiendo 0-5, pero volvió el “huracán” para llevarse el punto por delante. Nuestra Cristina plantó cara a Claudia Caymel, pero finalmente caía por 3-0, recortando diferencias las catalanas en un punto que iba a ser el único que subieran a su marcador, y es que en el dobles, con 3-1 para las nuestras, se iban a poner las cosas muy a favor del Tecnigen Linares con un 3-1 también en el global. El quinto punto lo disputaba Ayhika y Jana Riera, y nuestra jugadora se lo anotaba con solvencia a pesar de la resistencia de Riera. Con esta victoria, se lograba el triunfo en en el partido (4-1)

El principio de la próxima semana debe servir para descansar y recuperar fuerzas. Después llegará otra maratón de partidos. Viaje a Francia para disputar la Champions el próximo sábado (26), visita a Reus Ganxets Miró el lunes (28) y partido en casa ante Irún Lena Enea el viernes (2). O lo que es lo mismo, tres partidos en siete días con sus desplazamientos y sus inconvenientes. Una vez más, caprichoso calendario.