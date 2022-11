Kavka Libros es un establecimiento único y muy particular en la ciudad. Fundada en 2015, esta librería se encuentra ubicada en un pintoresco local de la calle Joaquín Ruano (Nueva), en el número 27. Regentado por Óscar Medina Murillo, un joven extremeño afincado en Linares desde hace varios años, este negocio destaca por ofrecer al público un amplio catálogo de libros de segunda mano, lance, ocasión y antiguos, aunque los lectores también pueden encontrar publicaciones sobre diferentes temas referidos a Linares, Jaén y Andalucía.

Desde su apertura, Óscar Medina experimentó la buena acogida de la clientela linarense, que por cierto es «muy heterogénea», según indica. Así, el propietario de Kavka Libros valora como “muy satisfactoria y en línea ascendente” la trayectoria de su negocio, de ahí que apueste por el autoempleo y el fomento de la cultura emprendedora. “Está claro que no es fácil montar un negocio propio, pero si se tiene una idea y se lleva a cabo con creatividad, el resultado puede llegar a ser muy positivo. Hay que tener valentía y apostar por una ciudad como Linares, donde el comercio es un sector muy importante”, considera.

Óscar Medina tuvo la visión emprendedora de poner en marcha un proyecto empresarial que permitiese llenar el vacío que, hasta ese momento, había en Linares: “He sido siempre cliente de librerías de segunda mano, sobre todo en Madrid y Granada, que es donde he vivido mucho tiempo, y al venir a vivir aquí vi que no había ninguna librería así. Así que, como si fuera una epifanía, me vino a la cabeza el pensamiento de montarla. Busqué financiación y un local, me informé sobre la forma de conseguir los libros y todos los temas económicos… y aquí estoy”.

Una de las grandes particularidades de Kavka Libros es que, además de ser una librería de segunda mano, también vende otros objetos antiguos, como discos de vinilo, y suele acoger la celebración de diferentes actividades de índole cultural, como conciertos, exposiciones o sesiones de fotos. Sin duda, se trata de un espacio digno de ser descubierto en profundidad, en la zona más céntrica de Linares.