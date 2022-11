La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha visitado dos mesas informativas en los centros de salud de Navas de San Juan y El Valle en la capital con motivo del Día Mundial de la Diabetes donde ha destacado la “apuesta del Gobierno andaluz por la prevención y detección precoz de la diabetes, así como de sus complicaciones, unida a la educación terapéutica y al desarrollo de tecnologías aplicadas a la enfermedad” como actualización del Plan Integral de Diabetes de Andalucía (PIDMA).

González, que ha recordado también que “Andalucía ha sido una de las comunidades pioneras en la financiación del control glucémico monitorizado para los pacientes de diabetes tipo 2, que afecta al 15,3% de la población adulta”, ha explicado que este proceso ha implicado un “intenso programa de formación para profesionales de atención primaria”, en el que se han involucrado a las enfermeras gestoras de casos y nuevos perfiles de enfermeras de residencia, para asegurar que el proceso educativo de los pacientes y su seguimiento se desarrolle no sólo por los equipos hospitalarios sino principalmente por los equipos de Atención Primaria.

“La integración de la información del control glucémico de estos dispositivos en la historia clínica del paciente, accesible para los equipos de Atención primaria y hospitalaria constituye un hito para Andalucía y posibilita de forma efectiva el seguimiento remoto de estos pacientes”, ha subrayado.

Además, Elena González ha señalado que el Programa de Detección Precoz de la Retinopatía Diabética, ha permitido la detección de lesiones como formas de retinopatía con amenaza de la visión. “Estos pacientes han podido ser precozmente atendidos en los Servicios de Oftalmología, reduciéndose de forma significativa el riesgo de discapacidad visual por diabetes en la comunidad autónoma, tanto que la afiliación a la ONCE por este motivo se ha visto reducida a la mitad a lo largo de los últimos 17 años.

En este mismo escenario de prevención y detección precoz de complicaciones, el PIDMA ha elaborado un nuevo modelo de prevención y atención al pie diabético, en el que el nuevo perfil de Enfermería de Práctica Avanzada en heridas Crónicas y Pie Diabético, reforzará el trabajo de prevención de Atención Primaria y la comunicación con los equipos multidisciplinares de atención hospitalaria para la atención precoz y coordinada en red. Este modelo, ha detallado González, “se complementa con un programa educativo estructurado para prevenir las úlceras”.

Actividades en la Semana de la Diabetes

En el Hospital San Agustín de Linares se va a llevar a cabo un desayuno saludable para todos los ingresados además de distintas actividades en atención primaria como un photocall en el vestíbulo del Centro de Salud Virgen de Linarejos, junto con un debate de expertos sobre la diabetes de tipo 2. También se instalarán dos mesas informativas en los centros de salud de Navas de San Juan y Baños de la Encina.

Por otro lado, el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar centrará su atención en difundir la actividad del Aula de Diabetes donde se van a realizar cuatro talleres para adultos y niños y el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda realizará unas jornadas sobre Consulta del Pie Diabético Interniveles donde se debatirá sobre la importancia de los equipos interdisciplinares en esta materia.

Por ultimo, el Hospital Universitario de Jaén se están realizando talleres formativos tanto a adultos como menores. Los talleres de educación diabetológica permiten a las familias y a los pacientes conocer los distintos dispositivos que hay disponibles para el cuidado frente a esta enfermedad, además de suponer consejo y acompañamiento frente a las dudas que puedan surgir. En el caso de los niños y niñas con diabetes, estos esta formación ofrece información sobre los sistemas de monitorización flash para el control de glucosa, o las bombas de infusión subcutánea de insulina, además de consejo dietético, consultas telemáticas y seguimiento.

Sobre la diabetes

Según datos de la Sociedad Española de Diabetes, la prevalencia de la enfermedad en la población mayor de 18 años a nivel nacional es del 13,8% y en Andalucía, del 15%, la segunda tasa más alta de Europa. En la comunidad autónoma, aproximadamente 780.000 conocen este diagnóstico (prevalencia de diabetes conocida).

Casi un tercio de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, como por ejemplo un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia renal, una ceguera o la amputación de miembros inferiores. Estas complicaciones reducen la calidad de vida y aumentan los costes sanitarios asociados a la enfermedad.